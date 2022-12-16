台股再重挫 黃天牧三字回應

美國11月零售銷售數據比預期更差，美股震盪，連帶台股16日也重挫205點，終場收在14,528點。金管會主委黃天牧16日參加菁業獎頒獎典禮時接受媒體訪問時指出，要「再觀察」。據證期局統計，截至12月15日，信用交易擔保維持率達175.81％、追繳金額約0.01億元，證期局強調，投資台股還是要看基本面。

此波金管會出手救台股，主要是從三項數據做出的判斷，分別為整戶擔保維持率、追繳金額，以及盤中借券賣出比例。過往台股的整戶擔保維持率大約都維持在160％以上的水準，但今年9月底時卻跌破158％，也逼得金管會不得不出手，如今信用交易擔保維持率已回升至175.81％，追繳金額也很低約0.01億元。

至於禁空令目前也還會在市場上。黃天牧日前表示，12月美國還有消費者物價指數要公布、美國聯準會也要討論升息和幅度，從7月至今的這些穩定台股的相關措施，目前還是暫時會留在市場再做觀察。通膨、升息及升息對各國經濟成長的影響，還有一些影響國際股市的變數，還要密切觀察後再做審慎判斷。

證期局指出，投資台股還是要看基本面，今年前三季上市櫃合計投資獲利賺9,615億元、已直逼兆元大關，也創下史上同期最高紀錄，顯示我國經濟與基本面表現良好。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；另美國升息目前仍持續進行中，未來市場仍受到美國升息及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。

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