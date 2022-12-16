觀光股狂殺 航海王爆量漲勢猛 6檔逆勢衝

台股今（16日）加權股價指數收盤報14,528.55點，跌205.58點，跌幅1.4％，成交量為2,974.88億元。半導體雙雄表現疲弱，台積電下跌1.98％，收盤報471元；聯發科續跌逾3％，報660元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計瑞利、正峰、松瑞藥、強生等6檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、水泥類股波動最大，分別上漲2.89％、2.31％，汽車類股及觀光類股跌幅明顯，下跌3.2％及2.71％。

貨櫃三雄今日扮演多頭指標，其中萬海午盤過後一度急拉至漲停，收盤報78.80元，成交張數63,775； 陽明則為今日上市股成交量最大之個股，收盤報65.30元，漲近4％，成交張數168,275；長榮同樣表現不俗，上漲4.46％，報164元。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4％的有14檔，前4名皆為漲停，依序為瑞利（1512）、正峰（1538）、台耀（4746）、美德醫療-DR（9103）、萬海（2615）、達能（3686）、中化（1701）、遠雄（5522）、中航（2612）、日友（8341）。

上市股今跌幅超過5％的有20檔，跌幅前10名為雄獅（2731）、東陽（1319）、兆勁（2444）、鼎固-KY（2923）、譁裕（3419）、展達（3447）、鳳凰（5706）、旭隼（6409）、技嘉（2376）、東科-KY（5225）。

永豐金、友達帶量下跌 松瑞藥又嗨了

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、友達（2409）、永豐金（2890）、中鋼（2002）、聯電（2303）、和成（1810）、中化（1701）、中信金（2891）、遠東新（1402）、長榮（2603）。

上櫃有15檔5％以上漲幅，漲幅前十名為松瑞藥（4167）、強生（4747）、健亞（4130）、燦星旅（2719）、益得（6461）、重鵬（3555）、坤悅（5206）、金穎生技（1796）、保勝光學（6517）、龍巖（5530），其中前2名為漲停股。

今日上櫃有11檔股票有6％以上跌幅，依序為為通訊-KY（6404）、元勝國際（4419）、世紀（5314）、合邦（6103）、鴻翊（3521）、老爺知（5704）、富野（2736）、鈺緯（4153）、海灣（3252）、永日（4102）。

上櫃成交量前10名個股依序為松瑞藥（4167）、健喬（4114）、精剛（1584）、健亞（4130）、元太（8069）、山富（2743）、茂迪（6244）、廣積（8050）、永日（4102）、榮剛（5009）。

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