運價要反彈了?航運飆風再起 外資早就卡位

美國聯準會維持鷹派基調，美股暴跌，道瓊狂殺764點，台股今天隨之重挫，盤中一度大跌近3百點。不過，昨天外資加碼的貨櫃族群卻逆勢大漲，萬海一度漲停、陽明盤中最高漲逾8％、長榮也一度漲逾7％。

長榮及陽明今年獲利豐碩，近期因年終獎金預估高達40~60個月，引爆市場熱門話題，市場擔心恐肥了員工、瘦了股東。

貨櫃市況指標上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已經連25周下跌，不只今年產業景氣急轉直下，明年展望也相當保守。年底向來是歐洲線長約客戶換約季節，業界卻傳出，即使運價已到「破盤價」，但客戶仍「以拖待變」拒簽長約。法人擔心，隨著運價一路崩跌，明年上半年航商恐將出現虧損。

正因為產業前景不佳，貨櫃族群股價跌至低檔，目前都在淨值以下，長榮、陽明股價淨值比不到0.7，長榮甚至還出現帳上現金高於總市值的罕見現象。以股價估值標準來看，貨櫃族群股價早就被殺過頭。

農曆年前出貨小旺季，SCFI指數有機會止跌

陽明本周一法說時表示，已經看到華人傳統農曆年前的出貨小旺季，SCFI指數有機會止跌；明年上半年「且戰且走」，下半年還是有所期待，會持續觀察市況，搶市場反彈商機。

對於法人指出，陽明上半年可能出現損平或小虧，公司不評論。不過陽明表示，全球運價下跌的止跌訊號已經出現，至於反彈幅度有多大，很難預測，運價變化能否持續翻揚，要等到明年農曆年後，大陸及東南亞各地復工後整體評估才知道情況。

雖然海運市況是否觸底，尚難以預估，不過，貨櫃3雄股價近期已走出低點，今天一根長紅棒，長榮、陽明、萬海皆站上所有短期均線。嗅覺靈敏的外資昨同步加碼，買超長榮7,949張、萬海2,942張、陽明2,363張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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