12/16盤中熱門焦點股

今（12/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）0056高股息大增26檔刪5檔 今盤後生效

台灣50指數最新季度調整，成分股新增遠東新（1402）同時刪除友達（2409），另台灣高股息指數季度調整也新納入台塑（1301）等26檔，刪除中鋼（2002）及陽明（2609）等5檔。相關指數成分股變動，預計今天盤後生效，預期相關個股將有大幅變動，投資人留意尾盤最後一筆爆量甩尾。

台灣高股息指數成分股此次首度將30檔擴大至50檔，一口氣納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY等26檔。另刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等5檔。

（工商時報 呂淑美）

（2）均線透端倪 先蹲後跳並非夢

聯準會維持鷹派基調，英國和歐洲央行跟進延長升息，美股四大指數重摔倒地，台積電(2330)、聯發科(2454)等兩大權值股開盤下挫3～4％，資金流向航運、生技、百貨等類股，盤中一度大跌286點，跌破14500點，但在賣壓消化後，跌點收斂超過100點，盤中出現長下影線，預估成交金額約2300億元。

分析師指出，台股受到國際股市影響，導致四大指數包括加權、櫃買、電子與金融指數全面下挫，但大盤藉由國際股市利空消息，賣壓宣洩後，多頭在低檔拉出長下影線。

短線指標5日、10日均線雖然下彎，但月線、季線還在上升階段，若下周不再破今天低點，且收復5、10日均線，短線多頭還有可為。從長線角度來看，月KD低檔交叉向上，目前仍在中期回升的架構之下，本周上下震盪，周線跌幅目前也在縮小，今天下半場跌幅持續收斂，短線有機會出現短多行情。

FED放鷹又導致國際股市震盪，原因在於即便商品物價出現回落，但具僵固性的服務價格還有相當的支撐力量，且就業市場依舊非常緊張、薪資成長快速，令聯準會不認為物價會快速下行，鮑爾也強調，即便明年經濟可能陷入衰退，他們仍將繼續升息腳步，中長線還是必須留意明年上半年美國經濟衰退對股市造成的壓力。

（時報資訊 莊丙農）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：總裁魏哲家11月再加碼自家200張股票，惟仍難擋美股空襲砲火，盤初股價一度大跌15元、探至465.5元，丟失5日線。

2.松瑞藥（4167）：陸解封搶藥題材續燒，獲外資偏多操作，逆勢衝高近7％，改寫逾1年高價。

3.台耀（4746）：台康生FDA查廠未過遭波及，昨獲三大法人聯手買超2507張送暖，連兩日亮燈漲停，站回逾1年高位。

4.台驊投控（2636）：明年獲利無虞，外資15日轉買超549張，底部整理結束，一度大漲6％。

5.雄獅（2731）：旅遊市場持續加溫，三大法人進場卡位，跳空上拉逾6.5％。

6.必應（6625）：搭上跨年演唱會，Q4營運看升，今早一度勁揚約6％、改寫前高。

7.欣技（6160）：電商大單挹注，Q4到明年樂觀，今早開低走高、漲幅逾6％。

8.佳大（2033）：鋼鐵業透升機，昨外資轉買34張，盤初股價開低後一度衝高逾1.5％，強於大盤。

9.中鴻（2014）：鋼市景氣看佳，盤價力拚開高，三大法人連日買超，盤初開低後快速翻紅，但盤中不敵賣壓再轉跌逾1.5％。

10.麗清（3346）：11月營收創新高，吸引外資、自營商連兩日攜手買超，盤初開低走高約0.8％，領漲汽車股。

11.東陽（1319）：前11月每股稅前盈餘4.34元、寫2018年來同期高，惟新台幣匯率11月狂升，11月認列匯兌損失達1.36億元，盤初股價大舉回落逾5％，短均全失。

12.潤泰全（2915）：外資連三日買超計2152張，盤初股價開低走高約1％，守穩5日線上。

13.榮成（1909）：下方月線有撐+昨獲三大法人聯手買超1300張，盤初股價開低後，一度衝上16.45元，越過本波起跌點。

14.森崴能源（6806）：綠能題材護體，早盤仍帶量上攻、相對有撐。

15.先進光（3362）：明年營收拚增雙位數，一度翻紅走揚逾2.5％，衝上3個月高點。

16.聯發科（2454）：終結兩年偏多，遭高盛降評，估合理目標價745元，三大法人昨日賣超5913張，跳空下挫4％，力保650元。

17.鳳凰（5706）：出境旅遊熱絡，不受美股影響，跳漲約3％脫勾大盤。

18.佳邦（6284）：天線解決方案將成無人機受惠供應商，利基護股價，一度走強3％創近半年高點。

19.群光（2385）：非PC營收占比續創高，支撐營收守高檔，大盤重20.南電（8046）：市場看好ABF載板2023年需求仍在，惟漲多是利空，資金走為上策，大跌逾4.5％。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）降評降標價三連發 發哥股價發低燒

此前受到許多利空襲擊的IC設計族群動盪未了，原本預期中國大陸解封會帶來利多，但經過整理，目前有2家美系外資、1家日系外資不約而同下調IC設計龍頭聯發科（2454）的評等與目標價下調，主要的原因都包括將面臨低階5G晶片價格戰、投片成本上漲、最強對手高通除了將參與價格戰還將推出新品搶市，以及大陸智慧型手機需求不振等，外資擔憂，上述因素將對聯發科獲利、市占率造成雙重打擊。

（旺得富理財網 李澍）

（5）半導體雙雄病懨懨 貨櫃三雄當先鋒

半導體雙雄台積電（2330）及聯發科（2454）今（16）日領跌，到午盤過後各跌約2.3％及3.5％，拖累指數超過百點，不過，所幸盤面由貨櫃三雄領軍，尤其萬海（2615）午盤過後急拉至漲停，貨櫃三雄共同力撐拉抬指數近20點，企圖穩住指數。

台股今天權值股表現多數不振，除了半導體雙雄-台積電跌11元，來到約469.5元，聯發科跌24元約來到657元之外，台塑化、台達電、富邦金、旭隼、欣興、南電、中租-KY、和泰車、鴻海、大立光、日月光投控等都大跌，各拖累指數約2～4點之間。

不過，盤面則由航運股挑大樑，除了貨櫃三雄是貢獻指數前三強外，慧洋-KY也居第四位，另潤泰全、聯詠、聯強、台灣大、遠雄、台耀、緯創、裕民及榮運等，都逆勢上揚。

上述大跌或上漲股中有多檔個股，如南電、日月光投控、鴻海、慧洋-KY、裕民、潤泰全等，都是此次新納入元大高股息0056的成分股之列。

（工商時報 呂淑美）