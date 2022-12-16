賣壓沉!台積下殺12元 台股早盤跌逾200點

台股加權指數16日跳空開低在14,554.21點，權王台積電（2330）開低在466.5元，大型電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）等也往下壓低。

光學股先進光（3362）受惠規格升級，預期明年營收和獲利仍可成長10％，早盤股價逆勢上揚，部分製藥股、觀光股仍有資金點火，台股早盤指數賣壓沉重，大跌逾240點，失守14,500點關卡。

美、歐央行相繼升息2碼且維持鷹派基調後，市場對明年降息期待落空，加上美國11月零售銷售數據不如預期，增添經濟衰退疑慮，因而拖累美股重挫收市。

美股四大指數15日全面收低，跌幅介於4.17％至2.25％，其中，費半指數跌勢最重，連帶台積電ADR下跌2.46％，台指期夜盤下挫278點（跌1.89％） 。

國票投顧指出，從近日盤勢來看，台股大致維持在短均與月線附近震盪，暫未走出明顯方向，惟隨著時序漸近年末，外資參與度料將下降，盤勢有望轉由內資主導，加上近日集團股亦多有表現，下檔應仍具支撐力道。

操作方面，聚焦旅遊、散裝族群，在旺季效應及市場熱度帶動下，有望成為市場關注焦點，短線表現值得留意。

12月16日將有臺灣50指數、臺灣高股息等台灣指數系列新季度成分股調整，以及美股四巫日，將使當日歐美股市震盪加劇，連帶影響台股走勢，宜多加留意相關訊息並即時因應。

此外，考量時序漸近年底，集團股陸續發動，投信開始布局傳產股，相關個股有望成為年底作帳標的，可持續聚焦。

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