12/16盤前｜台幣升 這族群Q4匯損再現

本日重要投資情報：

（1）Fed鷹爪襲來 道瓊狂瀉764點 那指崩3.2％

（2）斥資估逾8,000萬 魏哲家再買200張台積電股票

（3）再保公司不願理賠 兆豐產明年恐要再增資

（4）中鋼盤價起漲 16檔原物料概念股齊飛



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



Fed鷹爪襲來 道瓊狂瀉764點 那指崩3.2％

聯準會12月的決議澆熄市場對於明年降息的期待，加上最新數據顯示，美國11月零售銷售降幅超過預期，市場擔憂聯準會升息步調恐會讓經濟陷入衰退，華爾街股市15日開低走低，四大指數盡墨…閱讀全文

通膨難降 歐、英、瑞士、丹麥同步升息2碼

在美國聯準會決議升息2碼後，歐洲、英國、瑞士與丹麥等四大央行也在周四（15日）召開今年最後一次決策會議，結果均宣布調升利率2碼…閱讀全文

中鋼盤價起漲 16檔原物料概念股齊飛

中國大陸解封將帶動原物料需求重啟，中鋼15日以平高盤，開出明年1月盤價，鋼鐵股率先反應，包括裕民（2606）等16檔原物料概念股，股價也跟著動起來…閱讀全文

再保公司不願理賠 兆豐產明年恐要再增資

由於兆豐產險所投保的國際再保公司漢諾威再保，不滿台灣理賠時政府大舉放寬相關理賠所出具的證明規格，因此迄未付給台灣投保的產險公司任何錢，也成為與會董事關切的焦點，甚至因此，兆豐產險的增資，明年首季恐要「再來一次」…閱讀全文

寶買全家波及國泰金經營？金管會查1關鍵

金管會限制產金分離強度再升高！銀行局主秘侯立洋15日表示，由於萬寶開發持有國泰金控15.86％的股權，現在又買下全家19.4％的股權，將檢視此交易案是否直接或間接波及金融業的健全經營，是否符合產金分離的精神…閱讀全文

台幣升 汽零族群Q4匯損再現

新台幣匯率11月狂升，前三季賺飽匯兌利益的AM（售後維修）汽車零件族群，11月認列匯損回吐，侵蝕第四季傳統旺季獲利表現。所幸去年基期偏低，AM族群單月獲利仍維持正成長 …閱讀全文

先進光樂看明年營運成長 曝一件事很補

PC光環褪色，先進光（3362）因有規格升級護體，在市場一片看淡聲中，先進光董事長高維亞卻在黑暗中看到一絲曙光，笑稱先進光應該是「大家都慘裡面最不慘的」，樂看明年仍有一成的成長空間，毛利率也可望守穩二至三成的區間…閱讀全文

瞄準電動車 華新砸5億美元卡位冰鎳

華新（1605）看好電動車前景，卡位布局電池材料冰鎳，取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，明年第一季、2024年第一季先後量產，總投資約5.26億美元。華新預估，新廠量產後，可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能8.4萬噸，成為華新未來營收成長的新動能 …閱讀全文