REITs基金 近一周報酬紅不讓

隨著通膨壓力有緩解跡象，主要央行升息幅度有望放緩，也讓近期市場投資氣氛稍獲提振，REITs指數也因升息空間有望近尾聲下而近日出現反彈，若以近一周來看，投信發行之REITs相關基金與ETF全數上漲，其中又以美國地產表現最佳，包括群益道瓊美國地產ETF、台新北美收益資產證券化基金近一周漲幅更逾3％，表現相對突出。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，在美國地產方面，聯準會升息抗通膨，導致房貸利率飆升，使房地產市場今年來也遭受升息衝擊，不過整體來看，住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少，房市熱度仍存在。從財報表現觀察，第三季整體REITs同店營收成長8.8％，較上一季有所放緩，但工業型REITs第三季同店營收成長9.1％，優於上一季，也優於整體REITs。工業型的承租率為97％，依然高於歷史水平，顯示出工業型REITs營運獲利前景強勁。

後市來看，基於REIT資產獲利來源有一大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借倉庫、商場購物中心等都屬於租金範疇，且5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，且可取代性低，收取租金更加穩定，獲利具成長性，表現仍值得關注，建議投資人亦不妨透過美國地產ETF來介入布局，一舉掌握美國地產投資機會。