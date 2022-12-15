中鋼盤價起漲 16檔原物料概念股齊飛

中國大陸解封將帶動原物料需求重啟，中鋼15日以平高盤，開出明年1月盤價，鋼鐵股率先反應，包括裕民（2606）等16檔原物料概念股，股價也跟著動起來。

包括大成鋼、中鋼、中鴻、裕民、華新、陽明、長榮、慧洋-KY、萬海、新興、南亞、四維航、中石化、大國鋼、新光鋼、允強等16檔原物料概念股，15日股價同步走揚，且近5日法人搶進逾千張，主要著眼於大陸解封後需求有望恢復，原物料市況將提早復甦。

鋼價上漲消息，也激勵15日二線鋼鐵股佳大、新鋼等一度強攻漲停，表現活蹦亂跳。

法人分析，鋼鐵產業吹起漲風，大陸寶鋼明年1月盤價主力鋼材熱軋等六大項鋼品，以每公噸50元～300元人民幣漲盤開出，台塑河靜鋼鐵熱軋及線材每噸分別上調55美元、25美元，中鋼明年元月盤價也小幅調漲，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲每噸上調新台幣500元，為今年5月以來首次漲盤，鋼市上漲趨勢確立。

除鋼鐵股外，載運原物料的航運股也成為資金青睞標的，散裝航運股慧洋-KY自結前11月稅前盈餘突破百億元，每股稅前盈餘14.03元，已賺贏去年全年，再寫新高。

國泰證期分析，展望明年，全球最大原物料需求國大陸年後將緩慢回復，慧洋-KY估計，明年換約漲幅仍有機會看增5％～6％。

元富投顧指出，預期第四季鋼市落底，短期成本推升，等待中國大陸需求回升去化庫存，推估農曆年後將有補庫存需求。預期中鋼2022年每股稅後純益（EPS）1.59元，2023年EPS 1.88元，此外，過去在鋼市落底反彈，單軋廠中鴻、新光鋼等股價與獲利，皆會領先反應，也是可以留意的標的。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股盤面上個股輪動，反彈行情有機會一路持續到農曆年前，主要是四軋行情，分別是軋空手、軋借券、軋融券、軋台灣50反一，1月17日封關日之前有機會彈上萬五，但若到萬五關卡，建議持股減持一半以上。

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