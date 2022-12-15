觀光股嗨起來 8檔亮燈可追嗎?老手曝要訣

邊境管制及禁團令解除使旅遊業迎復甦，加上元旦及農曆假期即將來臨，觀光股成為今日（15日）盤面上資金鎖定族群，燦星旅（2719）、雄獅（2731）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）、鳳凰（5706）、海灣（3252）、老爺知（5704）總共8檔亮燈漲停，帶動上市、上櫃觀光類股指數走揚。

隨著禁團令解除，旅遊業單月營收普遍明顯回升。雄獅11月自結合併營收4.95億元，月增24.22％、年增達近1.59倍，創2020年2月以來近33月高點。累計前11月合併營收26.45億元、年增達72.03％。

觀光族群11月營收大幅跳增

鳳凰11月自結合併營收0.53億元，月增達3.16倍、年增達4.21倍，亦創2020年2月以來近33月高點。累計前11月合併營收1.5億元、年增9.85％，成長率較前10月衰退23.47％轉正、重返成長軌道。

山富11月自結合併營收0.88億元，月增18.11％、年增達2.7倍，亦創近33月高點。累計前11月合併營收4.11億元、年增達近1.19倍；五福11月自結營收0.4億元，月增30.52％、年增達5.74倍，創近32月高點。累計前11月營收1.74億元、年增達83.39％。

其餘燦星旅11月營收574萬元，年增140％；易飛網年增率逾93％；老爺知11月合併營收3923萬元，年增-5.92%。

爆大量小心大戶出脫持股

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，我國疫情降溫，口罩令陸續解除，解封後第一次農曆春節假期高達10天，餐飲、遊樂區、住宿飯店及航空公司及旅行社等業績將有望拉出長紅，可望一吐疫情期間的悶氣。

台新投顧副總經理黃文清認為，已經進入旅遊季節，今年歐美聖誕節與農曆春節時間相當接近，出國旅遊一波接著一波，再加上企業年底忘年會、尾牙、春酒等重要觀光消費旺季，市場預期，將對相關觀光、飯店、旅行社等，帶來業績及獲利大幅成長契機。

針對觀光族群還能追嗎？老手認為以雄獅為例，今天量增至5,980張，短期內應該還有高點，但要小心題材退燒、一旦爆大量，大戶可能出脫持股，股價有可能再度反轉。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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