富爸爸國泰加持 全家股價飆9個月新高

泰山出脫全家近兩成股權，確定花落國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，在富爸爸國泰集團加持下，全家15日股價火力全開，早盤最高飆上217.5元，漲幅達9.57％，直逼漲停板，創下今年3月以來的近9個月新高，抹去今年股災造成的跌幅。

法人分析，國泰集團是國內屬一屬二的金控集團，財力雄厚，全家獲得國泰家族入股投資，等同富爸爸加持，對於公司未來營運擴張與發展具有加分效果。

其次，國泰為台灣兩大金控龍頭之一，全家則與統一超並列超商雙雄，國泰與全家的兩強結盟，橫跨金融與流通業，未來雙方不論在ATM的布建、電子支付與點數經濟的結盟，或是通路整合等各方面，具有很多合作機會，同樣為全家的股價創造想像空間。

從基本面來看，全家今年營運表現倒吃甘蔗，第一季因過年天氣濕冷，人流銳減，旺季沒旺，加上物流中心群聚感染，造成首季業績落後，單季獲利創下五年新低。但隨後加速追趕，尤其今年夏天酷熱，全家冰品飲料衝出好成績，全家第三季獲利飆速，「賺一季抵半年」，幫助今年前三季累積獲利10.36億元，比去年同期成長8.6％，已提前轉為「正成長」，換算每股純益達4.64元，全年每股獲利有望超越去年的6.02元，營運表現持續穩健。

而全家業外也捎來好消息，全家的台中物流中心原本在烏日，今年起陸續移轉到大肚，烏日原址的閒置土地廠房公司決定處分。全家周三公告出售台中烏日土地建物，合計交易金額4.98億元，全家可獲3.55億元處分利益，對照全家目前股本22.32億元，每股獲利貢獻度達1.59元。由於時間逼近年底，要等交割入帳，此次處分利益還無法確定會在今年或明年財報認列，但公司確定吞下獲利大補丸，喜上加喜。

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