12/15盤前｜國泰蔡家買全家 ATM恐洗牌
台股／技術面：
1.台股前一交易日收漲216.4點，為14739.36點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為1893.31億元，5日均量為1841.06億元，10日均量為2190.02億元。
3.5日均線14626.68點，10日均線14745.65點，20日均線14690.27點。
4.5日RSI為56.25，10日RSI為57.59。
5.9日K值為31.28，9日D值為36.27。
6.20日乖離率為0.33。
7.凱基投顧：目前短期均線與月線已開始形成糾結狀態，大盤站穩月線後若能進一步突破上周三黑K點高點14823點，反而可使短期均線與月線向上發散，形成均線助漲效應，來就有機會挑戰前高15152點。
8.元大投顧：多方重啟攻勢站回月線之上，個股輪動表現熱絡仍有操作空間，惟大盤成交量萎縮，攻勢能否延續仍待觀察，建議操作保持審慎態度，以短線價差為主。
9.海通國際曝未來10年數據 車用半導體抗震（閱讀全文）
10.玉山投顧：台股戰萬六 聚焦7類機會股（閱讀全文）
11.泛綠能題材火熱 14檔儲能股掛帥（閱讀全文）
12.外資回頭 高價股吸金 2族群有錢景（閱讀全文）
基本面：
1.前一交易日新台幣以30.582元兌一美元收市，升值1.42角，成交值為10.39億美元。（閱讀全文）
2.集中市場14日融資減為1684.74億元，融券減為634014張。
3.集中市場14日集中市場總體自營商買超5.59億元，投信買超9.37億元，外資買超145.74億元。
4.英業達（2356）積極投入雲端運算、無線通信、智慧裝置和物聯網領域創新，攜手微軟強攻5G專網商機，首先端出5G＋AIoT應用於智慧製造場景的解決方案，預計明年就將有大客戶導入。（閱讀全文）
5.大宇資（6111）公告實施庫藏股1,000張，該公司第四季將有業外獲利，認列中國地區仙劍奇俠傳IP的銷售利益，可貢獻約6億多元，對每股純益可貢獻7元左右。法人預估，大宇資訊2022年有機會挑戰賺一股本。（閱讀全文）
6.設備廠亞泰金屬（6727）受惠高階IC載板基材含浸設備開始認列營收，以及主力產品直立式CCL含浸設備出貨穩健，11月營收持續回升。展望2023年，看好在手訂單維持高檔，對客戶裝機及測試排程掌握度看到2024年，明後年營運不看淡。（閱讀全文）
7.鉅橡（8074）14日受邀參加券商舉辦的法說會，針對2023年營運展望，公司表示，美耐板是明年看好的成長動能來源，將續推新產品、提升市占，PCB耗材方面對電子業以短空長多看待。（閱讀全文）
8.慧洋海運（2637）14日舉辦法說，自結前11月稅前盈餘破百億元，每股稅前盈餘14.03元，已賺贏去年全年，再寫新高；展望明年，全球最大原物料需求國大陸年後將緩慢回復，加上新造船偏低，難補足環保新規造成運力缺口，慧洋估計，明年換約漲幅仍有機會看增5～6％。（閱讀全文）
9.東台（4526）在手訂單44億元，但受俄烏戰爭、通膨及大陸防疫清零政策等因素影響，11月及前11月合併營收雙雙負成長。法人出具最新報告，東台第四季營收衰退、仍有獲利，全年合併營收下滑、獲利略減，明年營收及獲利均優於今年。（閱讀全文）
10.鈺邦（6449）14日舉行法說會，總經理林溪東表示，主機板、VGA卡歷經第三季的庫存調整，已見到訂單回流，但是除此之外，NB、高速運算（HPC）、伺服器（Server）客戶庫存水位仍高，影響拉貨，預估NB客戶的庫存調整將延續至2023年上半年。（閱讀全文）
國內消息：
1.晶圓代工龍頭台積電積極擴增海外投資，繼日前宣布美國亞利桑那州Fab 21擴建第二期並導入3奈米製程，近期亦擴大在日本的投資布局。業界表示，台積電的日本投資三大策略項目，包括熊本12吋晶圓廠（JASM）、橫濱及大阪IC設計中心、茨城3DIC先進封裝研發中心等，將達成IC設計、晶圓製程、後段封裝等生產鏈上下游垂直整合。（閱讀全文）
2.泰山閃電出脫全家，神秘買主終於揭曉。國內超商二哥全家14日公告，國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，貸款81.05億元，拿下全家19.39％股權，成為全家第一大本土股東，未來國泰集團與全家的合作極具想像空間。（閱讀全文）
3.國泰蔡家買下泰山所持有近2成全家股權，泰山市場派大股東龍邦14日重申：「不管買家是誰，不影響交易涉及諸多違法，及目前各項行動進程，請泰山勿再續為掏空公司資產等之所有違法行為。」由於龍邦訴諸法律戰，成為國泰蔡家能否順利拿下全家剩下的最大變數。（閱讀全文）
4.富邦集團董事長蔡明忠14日受訪時表示，強調今年各國央行升息都是為了對抗通膨，不希望通膨衝擊經濟及民生，蔡明忠強調物價上漲對經濟的衝擊已經告一段落，預期經濟寒冬不會持續太久。代表蔡明忠對未來景氣相對審慎樂觀。（閱讀全文）
5.日本經產省去年6月擬定半導體暨數位產業戰略，預計分三階段強化半導體產業競爭力，隨著負責半導體先進製程量產的Rapidus合資企業成立，日美合作設立技術研究組合最先端半導體技術中心（LSTC），希望靠著Rapidus及LSTC雙頭並進，打造2奈米及更先進製程研發及量產能力，重回半導體先進製程前段班行列。（閱讀全文）
6.經濟部14日進行離岸風電第三階段區塊開發選商第一期開價會議，經評比後選出六家開發商獲配開發權，預計2026年至2027年兩年分配最多2.94GW（百萬瓩）容量，而六家十個案場中，每家開發商計七個案場都採取最低0元「破底價」競標，僅三個風場提出0.01元，因部分風場有重疊，能源局將於套疊圖資後，在年底前知會開發商獲配容量。（閱讀全文）
7.台中市捷運綠線含金量最高的市政府站（G9-1）開發案招商成功，台中市交通局14日宣布，G9-1站順利評選出最優申請人，由冠德建設攜手日系背景的中鹿開發獲選，預估投資106.55億元，將打造地上43樓、地下七層的複合式商用不動產。此次冠德將是創辦43年來頭一遭跨足飯店，規劃34～42樓興建為旅館，可望引進凱悅飯店進駐，另外43樓，將打造多功能展演廳，將委由青鳥書店經營，全速朝向地產開發商轉型。（閱讀全文）
8.暌違八年，北北基計程車起跳價確定調漲！由於物價成本推升，台北、新北及基隆的計程車起跳價明年4月起從70元調漲到85元，漲幅21％，停等秒數也從80秒縮短為60秒；另外過年期間（明年1月17日至1月29日）將加價30元，實施13天。（閱讀全文）
9.台灣綜合研究院、渣打台灣14日分別發布今、明年台灣經濟成長預估，台綜院為3.01％、2.51％；渣打則估3.2％、2.2％。明年經濟成長率偏低，主要是歐美經濟體正陷入經濟衰退，出口型的台灣經濟難以避免受到影響，民間消費帶動的內需成為主要支撐動能，且邊境開放能抵消對經濟疲軟的不利。 （閱讀全文）
10.中鋼15日開出明年1月和第一季內銷盤價，在國際鋼價走高激勵下，月盤部分不僅可望止跌，且開平高盤機會大增；至於季盤部分包括鋼板、棒線等鋼品則可望縮小跌幅。此外，越南河靜鋼原本規劃於14日開出明年2月份盤價，卻突然決定順延到15日開盤。河靜鋼表示，以目前市場狀況確實有漲價條件，至於上漲多少仍在審慎評估中。（閱讀全文）
國外消息：
1.聯準會升2碼，美股走跌
美國聯準會於13日展開為期兩天的利率決策會議，市場等待決策結果期間，美國股市14日開高走高，不過在聯準會暗示2024年才會降息後，美股盤中大跳水，道瓊工業指數一度重挫逾400點，尾盤跌幅收窄，終場四大指數皆收黑。（閱讀全文）
2.Fed欲擊敗通膨，替美元撐腰
聯準會（Fed）周三料將升息2碼，將基準利率推至15年新高。儘管近來通膨降溫跡象愈來愈明顯，但分析師認為，Fed主席鮑爾會後可能還是會堅持仍須打贏通膨戰役，可望為美元帶來支撐。（閱讀全文）
3.英11月通膨降溫，央行估升息兩碼
英國11月通膨自前月的41年高點下降至10.7％，低於市場預期，激起通膨觸頂期望。通膨降溫支撐英國央行放慢升息步調，市場普遍預期15日例會升息2碼。（閱讀全文）
4.供應鏈受阻，歐洲抗生素短缺
由於抗生素需求增加以及藥廠供應鏈受阻，使得歐洲國家阿莫西林（amoxicillin）、頭孢菌素（cephalosporins）等廣泛應用的抗生素出現供給不足的困境，也令醫師與官員憂心忡忡，因此關鍵藥物用於治療中耳炎、肺炎等許多疾病。（閱讀全文）
5.癌症疫苗傳捷報，莫德納股漲
美國生技公司莫德納（Moderna）主打的mRNA技術，除了開發新冠疫苗有成，應用在癌症疫苗也傳捷報。莫德納13日宣布，mRNA癌症疫苗加美國默沙東抗癌藥物Keytruda的組合，能有效降低黑色素瘤患者死亡或復發機率。（閱讀全文）
6. 2024年才降息？一文掌握Fed決策6大重點
美國聯準會於14日結束為期兩天的利率決策會議，會後宣布升息2碼（50個基點），將利率調升至15年來的最高水位。聯準會本次會後釋出的六項重點，包含下修經濟成長、終點利率提高等。（閱讀全文）
（時報資訊 張嘉倚、柳繼剛）