12/15盤前｜國泰蔡家買全家 ATM恐洗牌

台股／技術面：

1.台股前一交易日收漲216.4點，為14739.36點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為1893.31億元，5日均量為1841.06億元，10日均量為2190.02億元。

3.5日均線14626.68點，10日均線14745.65點，20日均線14690.27點。

4.5日RSI為56.25，10日RSI為57.59。

5.9日K值為31.28，9日D值為36.27。

6.20日乖離率為0.33。

7.凱基投顧：目前短期均線與月線已開始形成糾結狀態，大盤站穩月線後若能進一步突破上周三黑K點高點14823點，反而可使短期均線與月線向上發散，形成均線助漲效應，來就有機會挑戰前高15152點。

8.元大投顧：多方重啟攻勢站回月線之上，個股輪動表現熱絡仍有操作空間，惟大盤成交量萎縮，攻勢能否延續仍待觀察，建議操作保持審慎態度，以短線價差為主。

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