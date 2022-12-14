三面俱到 生技類股買點來了

近期生技產業財報表現佳、新藥解盲成功，及市場擔憂經濟前景，部分資金轉為防禦，湧入生技醫療類股。近半年NBI生技指數上漲逾2成，表現更勝大盤，MSCI世界醫療保健指數累計漲幅12.2％，在全球主要股市指數中名列前茅，投信發行的生技醫療相關基金與ETF表現也跟著水漲船高，前十強近半年漲幅都在1成以上，表現最佳的群益NBI生技ETF上漲近25.72％。

群益NBI生技ETF基金經理人曾盈甄表示，以後市來看，除基本面穩健外，醫療保健類股就評價面而言仍相對便宜，故可望吸引資金進駐配置，加上近期小型生技公司併購頻傳，有望提振類股表現，從產業題材來看，包括慢性病、癌症、罕病治療的藥物與療法研發題材持續發酵，同時也相對具有投資利基，相關個股表現亦可期待。

整體來說，在基本面、評價面、題材面三者兼備下，仍持續看好生技醫療類股表現，建議投資人也不妨透過生技相關ETF來介入布局，把握產業投資的機會。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，據歷史經驗，醫療產業財報公布若優於預期，股價平均上漲3％，高於大盤的2％，過去十年來，醫療保健產業為美元走強時期表現最佳產業，配合第四季醫學年會旺季的加持，目前是逢低布局生技醫療類股的絕佳時機。