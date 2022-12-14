外資回頭 高價股吸金 2族群有錢景

受惠美CPI數據低於市場預期，帶動美股走揚，大盤14日大漲216點，外資回頭買超145.74億元，進一步帶動高價股領漲氣勢，股王大立光（3008）、旭隼（6409）等全數走揚，扮演吸金焦點。

美國公布11月CPI年增7.1％、核心CPI年增6％，通膨降溫速度比市場預期快，帶動台股匯市呈現雙漲表現，大盤重返月線之上。其中，電子、金融等權值股走勢回升，高價股同步上演慶祝行情。

據統計，上市十大高價股大立光、旭隼、亞德客-KY、緯穎、嘉澤、世芯-KY、創意、祥碩、聯發科及AES-KY等，在多方信心回升之下，14日股價同步收漲，亞德客-KY、緯穎進入「準千金」梯隊，而嘉澤、世芯-KY的股價也重返900元俱樂部。

此外，市場關注，美聯準會即將公布利率決策結果，預料升息2碼，法人研判，若會後聲明並未拉高終端利率，有機會帶動買盤持續回流，支撐台股向上攻勢。

富邦投信台股策略分析師徐翊達指出，整體來看，Fed強力升息周期接近尾聲，未來利率將走向正常化，估值調整可望落底，預期明年市場將回歸本質，企業獲利展望依然保持成長的企業，將比過去兩年更受歡迎。

就基本面而言，玉山投顧研究部協理湯麒國則認為，目前全球景氣不確定高，預期歐美主要央行貨幣緊縮政策在明年初可望告一段落，隨著5G、AI、大數據、HPC及雲端運算等技術蓬勃發展，對於半導體、IC設計族群中長期成長仍持續看好。

此外，蘋果新機iPhone 15有機會首度導入潛望式鏡頭，受惠市場占有率提高，以及全球智慧機出貨量衰退幅度趨緩，在iPhone擴大硬體規格升級之下，將有助於大立光等鏡頭廠營運動能。

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