玉山投顧：台股戰萬六 聚焦7類機會股

展望2023年，玉山投顧預期，台股明年上半年面臨回檔風險，低點看11,000點、十年線附近，但下半年隨景氣成長動能回溫、除權息旺季吸引外資，且有總統大選前造勢行情，可望吹響反攻號角、挑戰萬六，選股聚焦「機會」（CHANCES），上半年當指數測試十年線時，為長線較佳布局點。

CHANCES選股，包括C：IC Substrate（載板），以ABF為尤；H：High-speed Transmission（高速傳輸）；A：Aerospace Industry（航太產業）；N：iPhone 15（蘋果新款手機）；C：Automotive Connector（車用連接器）；E：Electric Vehicle（車用半導體），以及S：Server（伺服器）相關。

玉山投顧研究部協理湯麒國指出，先進封裝製程升級將帶動IC載板成長，大型資料中心持續建置，明年伺服器新平台可望刺激換機潮顯現，需求大幅增加，供應鏈表現量價齊揚。

而疫情解封之下，全球航空產業將持續復甦，受惠客貨運增長，產業汰弱留強，台廠有望接獲轉單，且及地緣衝突頻繁，各國軍備戰力強化，國防戰力自主化升級，也有助相關廠商營運向上。

在手機產業部分，除了歐盟立法強制採用Type-C，蘋果明年開始導入，為台廠最大商機來源。此外，蘋果全球市占率逐漸走高，加上iPhone 15硬體規格將擴大升級，包括主晶片升級至A16、iPhone 15 Pro MAX可望首次導入潛望式鏡頭，以及全面搭載動態導三大亮點，相關蘋概股出貨動能看旺。

此外，電動車已是各國積極推展重點，帶動汽車電子化趨勢，高速連接器成為產業升級下，規格升級的一大關鍵，而隨著全球電動車滲透率增加，車用晶片緊缺問題趨緩，市場規模穩健向上，功率半導體、處理器、記憶體、專用晶片、類比與邏輯IC成長力道顯著。

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