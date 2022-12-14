海通國際曝未來10年數據 車用半導體抗震

半導體產業循環修正還在延續中，繼PC、智慧機之後，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，儘管車用半導體不免在半導體修正過程中受到牽連，但根據調研機構資料，車用相關半導體內含價值將在十年內增長1倍，有效抵禦產業循環風險。

主要車用半導體供應商自2020年第三季至今年第三季期間，受惠單位售價提高，以及部分來自客戶重複下單的挹注，營收已連九個季度成長，同期間，因全球晶片短缺問題，使得汽車OEM廠不得不減產以對；英飛凌估計，全球輕型汽車在2020～2022年間產量約減損2,000萬～2,500萬輛。

這個現象上季起出現轉變，海通國際說明，因晶片吃緊狀況緩解，全球汽車生產大致恢復正常，可以發現車用半導體廠的營收年增率正在放緩，車用晶片製造商的產品平均庫存天數，也在上一季達到120天，呈現季增、年增，且在歷史水準之上；此外，各主要廠商均宣布擴建產能，明、後年的資本支出維持在高水位，考量種種跡象，確實不能輕忽半導體修正吹向車用領域的風險。

不過，若將時間拉長，海通國際指出，半導體內含價值提升將是車用半導體成長的重要來源，根據調研機構Gartner數據，受惠加速過度到純電動車（BEV），且廣泛採用先進駕駛輔助系統（ADAS），晶片內含價值至2031年將會翻倍，相當自2021年起以8％的年複合成長率增長。

另一方面，海通國際強調，雖然全球晶片缺貨有所緩解，但不少零組件類型如：車用微控制器（MCU）、IGBT、碳化矽（SiC）功率元件等，因為新增產能有限，研判供應將會持續吃緊，明年的單位售價也會有撐。

海通國際並提出，假設終端需求於明年下半年開始復甦，進入2024年後，升息速度也隨之放緩，投資人將會更重視長線的成長力，如此一來，有強勁基本面支撐的車用半導體族群表現將會相對突出。

延伸閱讀

泛綠能題材火熱 14檔儲能股掛帥

外資回頭 高價股吸金 2族群有錢景

玉山投顧：台股戰萬六 聚焦7類機會股

美國通膨回落 台股彈上14,700點