泛綠能題材火熱 14檔儲能股掛帥

俄烏戰爭將全球能源危機推入深淵，為達成化石燃料「去俄化」，各國加速建置再生能源，儲能題材股14日掛帥先發，盛達（3027）獲外資單日大買逾4千張，股價亮燈漲停、創20年新高，廣錠（6441）、中興電（1513）也跟漲，帶動綠能族群同強。

美11月通膨率低於預期，法人指出，在通膨降溫後，市場關注焦點逐漸由升息動向，轉移至經濟衰退疑慮，投資人須留意政經情勢帶來之風險，布局具優異基本面、長線題材之產業，綠能長線題材效益浮現。

國際能源總署（IEA）在《2022年再生能源報告》指出，未來五年全球再生能源裝置容量將增長近1倍，可望超越燃煤、躍居最大的電力來源，惟因太陽能發電有「間歇性」、「地域性」，風電也有「季節性」問題，「儲能」重要性就此顯現。

儲能概念股14日領軍綠能族群衝鋒，盛達亮燈漲停，外資狂敲4,180張，廣錠、中興電也勁揚8.96％、4.56％，中興電三大法人同買3,768張，投信連五日加碼，裕隆、漢翔、華城、康舒漲幅也勝大盤，法人敲進裕隆2,624張。

老牌電源供應器廠盛達搶食儲能商機，目前在手訂單衝上200MW（百萬瓦），且自結10月每股稅後純益（EPS）0.25，賺贏第三季全季，激勵股價14日強勢攻漲停，一舉創下20年新高，成交量也爆出2.59萬張。

除儲能外，正崴集團子公司、一站式再生能源解決方案森崴能源14日同樣漲停、創近四個月高，連帶同屬正崴旗下的永崴投控也上漲6.54％，新晶投控、茂迪、台勝科、世紀鋼、中美晶、嘉晶、台玻、國碩股價同強，台玻法人連四買1.01萬張。

森崴能源旗下子公司富崴能源得標承攬之台電二期離岸風電統包工程（EPC），預計在彰化外海建置300MW風力發電與五年運維合約，預計2025年底前完工，最快明年下半年可陸續啟動營收認列。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷點出，受極端氣候、地緣政治導致能源供應危機的影響，讓部分國家決定降低對石化燃料的依賴，太陽能、風力等多元電力發展備受重視，包括智慧電網、儲能設備等重要電力解決方案，成長性均值得期待。

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