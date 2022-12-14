泰山賣全家持股 證交所:重訊､內控有瑕疵

泰山火速出脫全家持股，金管會日前要求證交所向公司調閱相關資訊進行查核。證交所回應，經初步了解，董事會召開符合程序，但在重大訊息揭露及內控作業皆有部分瑕疵，相關資料還在持續蒐集中，後續正式調查結果將送主管機關，並依相關規定開罰。

龍邦、泰山經營權之爭持續延燒，針對泰山處分全家股權爭議，是否影響股東權益，以及在董事會開會過程時、提供資料是否完整，公司揭露重大訊息、內控制度是否有瑕疵等問題，金管會已要求證交所進行調查。

證交所回應，在向公司調閱相關資料初步了解下，董事會符合召開程序，但提供資料是否完整還要進一步判定，而在重大訊息公告的內容確實有資訊揭露不足等瑕疵。

另外，泰山緊急召開董事會，通過出售全家股權議案，經證交所查核，公司內控作業流程上也有所缺失。

由於證交所在今年5月修改相關辦法，上市公司只要內部控制制度建立或執行涉有重大異常或缺失，將可視案件情節開罰。也就是說，泰山在重大訊息公告及內控作業已確認皆有瑕疵，將遭處罰違約金。

證交所表示，目前仍在持續調查、蒐集資料當中，實際狀況還要視查核結果而定，後續將完整調查報告送交金管會，並依照相關規定辦理。

至於龍邦提出假處分，請求禁止執行泰山董事會通過擬處分所持有全家股份行為。證交所表示，泰山以鉅額交易方式處分4.33萬張全家持股，以股權交易層面來看，買賣雙方已經完成交割，會與櫃買中心把相關交易資料彙整給主管機關。

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