台股12月下半場看內資!投信鎖碼股一次看

美國公布的11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％，低於市場預期7.3％，較前值大幅回落，核心CPI年增6％，低於市場預期的6.1％及前值6.3％，衡量市場恐慌程度的COBE波動率指數（VIX）跌9.8％，美國聯準會（Fed）升息2碼呼聲高。

美國CPI數據報佳音，台股今（14）日在護國神山台積電（Fed）強漲1.91％領軍之下，台股終場大漲216.4點，收在當日最高點14,739.36點，收復月線，三大法人買超160.44億元，櫃檯指數拉尾盤，也收高189.41點。

外資11月趕進度大幅買超之後，12月又放緩步伐，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，內資作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。

投信作帳行情 下半月再戰

摩爾投顧分析師張貽程認為，在外資放耶誕節長假後，上檔賣壓將相對減輕，內資作帳資金可望進場，包括華新（1605）、裕隆（2201）、台積電（2330）、潤泰全（2915）、永豐餘（1907）等年底集團股都為焦點；至於投信作帳股，可鎖定12月上半月投信積極進場的標的，下半月有望再戰。

12月以來，投信買超前20大個股分別為中鋼（2002）、開發金（2883）、中信金（2891）、中鴻（2014）、聯強（2347）、南亞（1303）、中興電（1513）、大成鋼（2027）、元大金（2885）、國泰金（2882）、大聯大（3702）、臻鼎-KY（4958）、華碩（2357）、宏碁（2353）、新唐（4919）、華通（2313）、瑞昱（2379）、富邦金（2881）、中磊（5388）、遠傳（4904）、美食-KY（2723）等。

（旺得富理財網 黃順德）

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