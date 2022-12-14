想低接航運再等等!這1事恐讓股東更「韭」

長榮傳出慨發60個月年終，外界擔心肥了員工、瘦了股東，今日股價走勢與大盤兩樣情，長榮、陽明均逆勢收黑，航運類股指數跌幅0.4%，也居上市各大類股之冠。專家分析，雖公司今年獲利佳，祭出超狂年終留才，但進入年底換約旺季的歐洲線，即使運價已來到「破盤價」，客戶卻仍拒簽長約，直指運價恐丟千美元，不排除本周就會見到9字頭。

德國航運巨擘、全球第5大航商赫伯羅德（Hapag Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）13日接受路透電訪時表示，市場不像4周或8周前疲弱，直指邁向年底及農曆新年期間，海運需求將稍微恢復，但也重申疫情造成的供應鏈斷鏈問題消退之際，市場前景將更平淡。

即使疫情危機帶動運費創新高，赫伯羅德第2季淨利年增2倍，但詹森已在11月示警，運費回落、通膨相關成本上升，將衝擊未來獲利，他更指，塞港緩解及訂單減少，明年運能可能供過於求。

德航運巨擘赫伯羅德雖肯定需求有機會短彈 但也坦承明年運力過剩問題加重

此外，年底向為海運歐洲線長約客戶的換約季節，但國際海運業者卻稱，即使歐洲線運價已經來到「破盤價」，但因市況保守，長約客戶擺明「以拖待變」拒簽長約，或簽約時附加但書，要求每月、每周審視1次運價，以隨時保持價格彈性。

上海航交所SCFI指數連25周跌，上周續跌33.27點至1,138.09點，歐洲、北美等主力航線出現緩跌跡象，業者分析，目前買賣雙方的力道拉鋸，年底歐洲線長約換約情況是關鍵。

業者分析，歐洲因能源危機及通膨壓力，削弱購買力，遠東到歐洲線運價恐跌破千美元大關，本周不排除看到9字頭，創下3年來新低，恐不利歐洲線換約，已祭出減班併艙手段的貨櫃航商，維穩損益平衡點的難度大增。

至於長榮傳出2年合計看發100個月的超狂年終，網友雖肯定對員工好是好事，也坦言不少水手已經哭暈在廁所，或自嘲領到年終的員工，記得買些祭品超渡水鬼，還有網友感嘆當股東不如當員工、當員工不如當空軍，或稱員工領10年年終、股東套10年價差。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

運價狂跌！貨櫃三雄11月營收縮水逾36％

運價連25黑卻驚見轉機 內行洩航運4利多

長榮年終將揭曉 員工2年可望領100個月