巨大止跌風暴緩解?老謝盯財報喊：別急！

全球自行車龍頭巨大驚爆延票45天，不僅昨（13）日被摜至跌停，市值單日蒸發70億元，更拖累自行車族群重挫落鏈，雖在手約當現金高達200億元，今（14）日股價也止跌翻紅，但財信傳媒謝金河提醒，巨大仍得面對兩大考驗，首先是自有資本率僅36％，還有庫存水位已急升到374億元，在今年利率急升環境下，壓力挑戰都不小。

謝金河在臉書以「巨大看到什麼？」為題發文，表示10/27才歡度50大壽的巨大，是疫情肆虐下的最大贏家，疫情前EPS至多是9元，但是在疫情中，2020年EPS13.2元，2021年15.81元，今年前3季15.01元。

巨大這3年端出超乎想像的好成績，股價最高漲到376.5元，每年稅後純益達50億元以上，浄現金也高達132.18億元，在台灣績優公司中名列前茅。

現在卻傳出無預警發信給供應鏈廠商，要求將貨款票期展延45天，這令市場大感震驚。由於巨大在給供應商的信函中指出：隨疫情逐漸散去，自行車市況像雪崩一般⋯⋯這段話似乎暗示看到什麼大家沒有看到的。

自行車雙雄庫存水位雙雙暴增，疫情解封後的產業變化受矚

謝金河認為，以巨大132億現金，加上現金增資及可轉債募得的67.5億元，有這將近200億元現金，應付未來貨款應該不成問題，但巨大卻主動攤出問題，背後的玄機更值得探究。

首先是巨大財報中，現金不少，但流動負債474.5億元，總負債579.16億元，巨大自有資本率只有36.06%，在今年利率急升的環境下，巨大壓力也跟著升高。

首當其衝的是庫存水位急遽升高，2020年底的庫存181.95億元，2021上升至308.72億元，到第3季又拉升到374.95億元；美利達則從49.9到101.49億元，庫存增加和長短料有關，但最核心的，可能是疫情解封的產業變化。

今年景氣驟降，先前因為疫情大好的產業，從視訊會議的Zoom，到筆電、平板電腦、電視面板，再到半導體，這其中，最波濤洶湧的是貨櫃運輸，最慘的是旅遊、航空、餐飲、飯店等行業，現在正好倒轉過來，飆升的貨櫃航運運價最慘已跌8成，很多IC設計業也很慘。

自行車產業在疫情中暴發，尤其歐美很多民眾以自行車代步，再加上電動自行車蔚為風潮，這3年自行車產業大好。現在供需倒轉，巨大算是反應快速，接下來是庫存的調整，但他也認為，以巨大這3年累積的實力，要克服這個難題應該不是難事。

（旺得富理財網 李宗莉）

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