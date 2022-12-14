12/14盤中熱門焦點股

今（12/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）銀行團挺巨大 自行車類股早盤一度翻紅

巨大（9921）集團延票事件爆發後，股價在連續重挫2天之後，在銀行團發聲力挺債信無虞下，今（14）日開盤即出現買盤，股價最高來到210.5元，漲幅約2%；不過，隨後由紅翻黑，目前在平盤與小漲之間來回游移，短短不到半小時，成交量已近1,300張。

而自行車類股的美利達（9914）、愛地雅（8933）、明係（6804）等，目前開出紅盤。

隨著金管會與行庫高層昨日發聲力挺巨大，強調巨大已對債權銀行解釋，因為收到下游廠商申請帳款延期，才會同步向供應商也要求展延票期、共體時艱，債信並無疑慮。

此外，巨大集團同時發出聲明澄清強調，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常，預估明年上半年可逐步回歸正常庫存。且於今年6月與11月24日，分別完成可轉換公司債40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞。

（工商時報 曾麗芳）

（2）FDA查廠有缺失 台康生藥證卡關慘跌停

台康生（6589）14日公告，旗下乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）藥證審查申請（BLA）案，已收到美國FDA完全回覆信函CRL（Complete Response Letter）。該內容並未提及與申請相關的任何臨床、安全性或是生物相似性（Biosimilarity）的缺失改善意見，而是提出有關藥證核准前查廠時發現的藥品生產製造及設施相關缺失。台康生今（ 14日 ）股價重挫，開盤股價直接重挫至跌停價131元鎖死，截至上午10點38分，排隊賣單逾7,400張。

（工商時報杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台康生技（6589）：乳癌相似藥遭美FDA提生產及設施缺失，聞訊跳空跌停鎖死，痛失月線。

2.強生（4747）：陸解封搶藥，概念股黃袍加身，連拉兩根漲停，改寫逾2年高價。

3.中化（1701）：歐洲抗生素供應荒，概念股水漲船高，晨盤噴量、一度攀揚3％，衝上逾10年高峰。

4.圓展（3669）：聯袂Nureva，拓展聲音追蹤新應用，買盤給力亮燈觸頂，重登50元波段高點。

5.麗臺（2465）：顯卡出貨回溫及比特幣重啟漲勢，早盤強勢登頂。

6.撼訊（6150）：看好顯卡業明年營運緩步回升，汐止新廠拚在地化生產，今早高掛漲停價。

7.華擎（3515）：輝達、超微推新品有利後市，今早急拉奔漲停。

8.台積電（2330）：法人看好2024年獲利反彈，高盛、匯豐接連調升股價預期，盤初股價彈升逾1.5％，收復5日線。

9.麗嬰房（2911）：陸解封出遊帶動虛實通路買氣急升，不理外資昨擴大賣超279張，盤初仍強漲逾6％，衝3月上旬來波段高價。

10.力積電（6770）：昨外資回補買超3339張，帶動盤初股價彈升逾2％，收回5日線。

11.中鴻（2014）：大陸寶鋼1月熱軋盤價大漲、樂觀期待下季鋼市好轉，加上昨三大法人聯手買超5139張，盤初人氣不墜，股價續漲逾1.5％。

12.裕隆（2201）：電車題材續催油門，本土法人續買超，盤初股價彈升逾4％，守穩5日線上。

13.和泰車（2207）：11月營收月增1.59％、年增12.85％，前11月年減1.84％，衰退幅度逐步縮減，盤初股價彈升逾3.5％，收復5日線。

14.大宇資（6111）：11月營收年增248.05％，加上今起實施庫藏股，預計買回1000張，盤初股價強漲近7％，躍過5日線、月線。

15.裕民（2606）：預估散裝航運回溫可能要等到明年第二季。股價開低後跌幅逾3.5％。

16.陽明（2609）：金控旗下一家投顧稱市場動能疲弱，將目標價下修至63元，股價受挫。

17.四維航（5608）：預估今年BDI指數平均約在1950點，保守看2023年第二季市況才有望回溫，估明年平均2000-2200點。股價跌逾4％。

18.聯詠（3034）：獲急單，Q4營運拚財測高標，股價開高重回300元關卡。

19.精測（6510）：Q4接單旺，今年營收拚新高，股價回檔修正後，今早一度強彈漲逾4％。

20.信驊（5274）：今年前11月營收年成長幅度達47.5％，法人估全年營收將可望順利成長45％，股價重登2000元以上。

21.台塑（1301）：國際原油大漲，股價開高逾1％，力圖擺脫近期外資續賣的壓力。

22.嘉基（6715）：Thunderbolt拓展至更多應用，法人看好明年動能強，開盤後一度大漲4％。

23.旭隼（6409）：低檔有撐，開盤後走高至1700元門前受阻，將在1675元蓄勢震盪。

24.味王（1203）：11月合併營收年增38.46％、今年獲利挑戰14年新高，早盤量能齊增，跳漲4％。

25.華固（2548）：今年第10度挑戰賺一股本，多方冷靜，沿5日線小步走揚。

26.建準（2421）：基本面有底氣，投信先轉買，弱勢整理格局結束，反彈走高攻過月線。

27.元太（8069）：全彩電子紙量產，買盤力挺敲進，急漲近5％，重登170元及五日線。

28.天宇（8171）：積極搶攻綠能，營收高高飛，買盤敲進急漲8％，衝上逾半年高價。

29.盛達（3027）：缺電題材火熱，無懼遭列警示股，帶量大漲7％，攻破逾10年高位。

30.台塑化（6505）：國際油價連2彈，創逾1個月來最大漲幅，聞訊勁揚約2.5％，觸及月線。

31.中興電（1513）：儲能題材具想像空間，今早隨大盤走高、漲幅近3％。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）今年獲利拚倍增 六角止跌強彈

連鎖餐飲集團六角（2732）2022年第四季營運有望續繳佳績、全年獲利拚倍增，2023年「Chatime日出茶太」明年目標拚增400家。六角股價9日觸及138元的近20月高點後回測122元支撐，今（14）日止跌回升，開高勁揚7.79％至131.5元，領漲觀光類股。

六角在營收規模回升、本業獲利顯著彈升帶動下，第三季獲利跳增創近3年高點，每股盈餘2.3元賺贏上半年，營運重返疫情前水準。前三季歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏去年全年、改寫同期次高。

六角11月自結合併營收3.4億元，月增1.45％、年減5.19％。前11月合併營收38.38億元、年增1.24％，續創同期次高。隨著「Chatime日出茶太」全球持續展店，全球總店數年底前估達1400家目標、淨增約200家，公司看好第四季獲利續繳佳績，力拚全年獲利倍增。

（時報資訊 林資傑）

（5）倍力資訊上櫃小蜜月 盤中漲幅17％

倍力（6874）今天以每股承銷價44.88元掛牌上櫃，開盤52.3元開出，目前盤中最高來到52.5元，漲幅17％。公司以自行研發、具高毛利與獨特競爭力的「智慧財務解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」解決方案挹注台灣市場規模持續成長，2023年將積極開拓大陸與越南上市櫃公司市場，助力營收獲利。

根據MIC預估，台灣資訊服務暨軟體業年產值至2024年將以10.1％年複合成長率（CAGR），達新台幣4,773億元市場規模，其中系統整合與資料處理占比更超過6成，顯見持續暢旺趨勢。

倍力資訊經銷代理包括Oracle、SAP、Cisco、Quest等全球品牌軟體產品作為穩健營運基礎，自行研發「智慧財務解決方案」更滿足國內上市櫃集團企業符應主管機關『公司治理3.0』要求，從2024年起應在年度終了後75日內公告前一年自結財務資訊，獨立快速產出剛性需求，貢獻整體獲利持續躍升。

（時報資訊 莊丙農）