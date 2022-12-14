12/14盤前｜2檔伺服器 法人看好明年營運
技術面：
1.台股前一交易日收跌89.63點，為14522.96點。
2.台股前一交易日成交金額量增為1885.89億元，5日均量為1954.8億元，10日均量為2281.72億元。
3.5日均線14604.81點，10日均線14759.67點，20日均線14680.17點。
4.5日RSI為34.68，10日RSI為48.94。
5.9日K值為24.87，9日D值為38.76。
6.20日乖離率為-1.07。
7.凱基投顧：大盤面臨多空表態，若無法突破上周三黑K點高點14823點，盤勢將會持續回測頸線支撐14449點，甚至不排除跌破14449點進而回補11月15日所留下的14278~14217點多方缺口。
8.元大投顧：由於加權指數10日均線及月均線已相繼被跌破，未來恐有死亡交叉之虞，短線恐難逃震盪格局，操作策略上，鋼鐵、板卡等打底已久且股價位階低的類股，較易成為市場資金短線點火的標的。
基本面：
1.前一交易日新台幣以30.724元兌一美元收市，貶值1分，成交值為12.99億美元。
2.集中市場13日融資增為1692.06億元，融券增為634468張。
3.集中市場13日自營商賣超23.25億元，投信買超3.37億元，外資賣超102.49億元。
4.嘉澤（3533）、嘉基（6715）分別受惠伺服器及Thunderbolt 4需求穩健，帶動今年營運穩健成長，展望2023年法人看好伺服器新平台將推出，以及Thunderbolt拓展至更多應用，樂觀看待兩家業者明年營運維持強勁可期。（延伸閱讀）
5.半導體測試介面大廠中華精測（6510）第四季雖因智慧型手機晶片庫存調整而出現淡季表現，但受惠純測試載板Gerber專案及高效能運算（HPC）等測試介面訂單優於預期，今年營收可望再創新高。 （延伸閱讀）
6.儲能系統、電池模組大廠天宇工業（8171）宣布，與專業電力能源設備廠樂事綠能於台南簽署合作備忘錄，整合雙方專長與資源，共同開發符合消防安全指引的儲能貨櫃系統產品，提供AFC（儲能自動頻率控制）、太陽能、漁電共生等再生能源市場。 （延伸閱讀）
7.根據證券交易所最新統計資料，日電貿（3090）董座周煒凌11月增持自家股票達120張，大股東宗新投資也回補持股達130張，日電貿今年前三季EPS已達7.58元，儘管今年被動元件行業處於庫存調整狀態，然法人預估，日電貿今年每股盈餘上看9元，2023年的配息可望風光。 （延伸閱讀）
8.今年農曆年提前至1月下旬，工作天數減少之下，有零星被動元件補貨潮，雖然庫存持續去化，不過部分被動廠表示，中國大陸陸續解封，大陸的經銷商比較勇於下單，對於明年上半年的展望已經沒有先前悲觀。 （延伸閱讀）
9.看好大陸放寬防疫標準，民眾出遊移動需求爆發將帶動新車銷售，有助降低對岸車廠庫存壓力，中概汽車零件族群業績可望受惠。 （延伸閱讀）
10.華固（2548）挾著高速資金周轉率，每年穩坐「EPS獲利王」寶座，今年前三季EPS已達10.9元，法人預期全年可望成功挑戰第十度賺進一個股本的紀錄；展望未來，華固未來六年完工交屋量已儲備高達1,351億元，尤其北投正大紡織、新店正大尼龍兩大都更預計在2027～2028年完工，合計總銷達740億元，屆時業績可望呈現爆發性成長。 （延伸閱讀）
11.伴隨上游原料苯價較為堅挺，加上SM開工率因廠商虧損壓力，低於往年同期水平，搭配下游剛需採購意向較好，支撐SM行情觸底回溫小漲，12月來大陸SM期貨價格呈現振盪上行態勢。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運舒壓。 （延伸閱讀）
12.台灣在先進製程研發已進入環繞閘極電晶體架構（GAAFET）2奈米世代，半導體檢測分析廠汎銓（6830）預期台灣及中國兩地的製程推進，將帶動材料分析（MA）明年強勁成長，所以決定擴大召募人才，預期明年底員工人數將由450名提高至600名。 （延伸閱讀）
國內消息：
1.泰山上周宣布處分全家約兩成股權，神秘買家浮出檯面！據悉，由國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發接手，希望藉此補足國泰集團在零售通路與電子支付方面佈局，與擁有富邦媒momo的死對頭富邦集團一較高下。 （延伸閱讀）
2.國內自行車龍頭、巨大工業發函供應商延長付款期限的風波，不僅升高國銀對於經濟衰退衝擊產業營運的危機意識，更一致認為「現金流為王」，使先前未受重視的觀察重點，現在突然入列「一級觀察指標」。 （延伸閱讀）
3.國泰世華銀行首席經濟學家林啟超13日預估，由於企業存貨增加速度已高於訂單需求，明年上半年股市因估值過高或企業獲利衰退，短期有回檔壓力，若明年上半年出現回檔「會是非常好的買點」。 （延伸閱讀）
4.台積電第二季2.75元現金股利除息秀15日登場，今日為參與除的最後買進日，兩大投資專家以過去13次台積電季季配中有高達9次當天填息、甚至秒填息，看好台積電填息行情表現，建議逢低可買進參與除息，享受短線的填息行情。 （延伸閱讀）
5.KPMG安侯建業13日發布《2022台灣CEO前瞻大調查》，結果發現，台灣CEO仍對未來三年景氣發展審慎樂觀，超過8成對「國家景氣發展（82％）」與「所屬企業前景（86％）」都具有信心，並認為未來三年企業營收，將持續穩定成長，併購意願漸增，並有64％期望透過非本業成長達到企業營收增長目標。 （延伸閱讀）
6.使用TikTok（抖音）是否造成資安甚至國安疑慮，備受外界關注。目前公務員已禁止使用大陸製軟體，至於是否擴及民間，蘇揆13日指出，會參考各民主國家做法和經驗來討論並做設定。據悉，行政院14日將召開跨部會議，討論可能採行的強化作為。 （延伸閱讀）
7.「平均地權條例」修法草案趕在明年元月立法院會期結束前叩關，完成修法。商總主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰13日對此表示，這一、兩年，政府密集下了七道金牌打炒房，房市哀鴻遍野，投機炒作已退場，政策也收到成效，業者快要喝西北風，呼籲政府不要再落井下石。 （延伸閱讀）
8.壽險業最危急時間已過。10月新台幣對美元匯價貶破32元，美元保單解約率攀升，又遇上台股大回檔，債券無利可實現，壽險公司一度現金吃緊，但11月危機已解除，六大壽險11月底現金及約當現金部位比9月增1,400億元，同時新台幣急升，美元保單解約率已比10月減少逾50％。 （延伸閱讀）
9.泰山經營權之爭進入法律戰，泰山13日公告收到智慧財產及商業法院商業庭通知，龍邦集團旗下保勝投資聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」（假處分），請求禁止相對人執行12月2日董事會通過的處分全家股份案。 （延伸閱讀）
國外消息：
1.美11月通膨降溫 美股衝高回落 道瓊漲逾100點
美國通膨出現放緩跡象，市場預估聯準會將放緩升息步伐，帶動美債殖利率下降，美國股市13日開高，道瓊工業指數早盤一度飆漲逾700點，標普500指數盤中也一度大漲2.77%，惟午盤後買盤力道減弱，終場漲幅縮窄。 （延伸閱讀）
2.Fed升息內部交鋒 鮑爾面臨兩大難題
美國聯準會（Fed）周二召開為期兩天的例會，台北時間15日凌晨公布今年最後一次利率決策，預料升息幅度縮為2碼。而素有「華爾街傳聲筒」封號的《華爾街日報》記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed內部對接下來的利率走向出現鷹鴿分歧，主席鮑爾決策面臨難題。 （延伸閱讀）
3.能源史新頁 美核融合大突破 邁向無限能源
美國能源部13日公布其正在研究能提供無限潔淨能源的核融合技術，在解決商業化障礙上取得重大突破。負責研究的勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）的國家點火設施（NIF）使用近200部雷射機給氫原子加熱至逾華氏1.8億度，並施加逾1,000億倍地球大氣壓力。這些極端情況產生出被稱為電漿的物質狀態，氫原子在這狀態下熔化，然後釋出巨量能源。這跟太陽和其他恆星釋放能源的過程一樣。 （延伸閱讀）
4.伍德：美經濟已陷衰退 這類股淪犧牲品
素有「女股神」之稱的方舟投資（Ark Investment Management）執行長伍德（Cathie Wood）13日在一場網絡研討會上指出，美國經濟今年已陷入衰退，值此之際，能源股以及其它價值股恐會淪為「犧牲品」。 （延伸閱讀）
5.FTX危機再臨？幣安單日遭提款19億美元
區塊鏈數據公司Nansen於13日表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）出現大規模提款潮，在過去24小時內已湧現19億美元的提款紀錄。 （延伸閱讀）
（時報資訊 張嘉倚、柳繼剛）