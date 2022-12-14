12/14盤前｜2檔伺服器 法人看好明年營運

基本面：

1.前一交易日新台幣以30.724元兌一美元收市，貶值1分，成交值為12.99億美元。

2.集中市場13日融資增為1692.06億元，融券增為634468張。

3.集中市場13日自營商賣超23.25億元，投信買超3.37億元，外資賣超102.49億元。

4.嘉澤（3533）、嘉基（6715）分別受惠伺服器及Thunderbolt 4需求穩健，帶動今年營運穩健成長，展望2023年法人看好伺服器新平台將推出，以及Thunderbolt拓展至更多應用，樂觀看待兩家業者明年營運維持強勁可期。（延伸閱讀）

5.半導體測試介面大廠中華精測（6510）第四季雖因智慧型手機晶片庫存調整而出現淡季表現，但受惠純測試載板Gerber專案及高效能運算（HPC）等測試介面訂單優於預期，今年營收可望再創新高。 （延伸閱讀）

6.儲能系統、電池模組大廠天宇工業（8171）宣布，與專業電力能源設備廠樂事綠能於台南簽署合作備忘錄，整合雙方專長與資源，共同開發符合消防安全指引的儲能貨櫃系統產品，提供AFC（儲能自動頻率控制）、太陽能、漁電共生等再生能源市場。 （延伸閱讀）

7.根據證券交易所最新統計資料，日電貿（3090）董座周煒凌11月增持自家股票達120張，大股東宗新投資也回補持股達130張，日電貿今年前三季EPS已達7.58元，儘管今年被動元件行業處於庫存調整狀態，然法人預估，日電貿今年每股盈餘上看9元，2023年的配息可望風光。 （延伸閱讀）

8.今年農曆年提前至1月下旬，工作天數減少之下，有零星被動元件補貨潮，雖然庫存持續去化，不過部分被動廠表示，中國大陸陸續解封，大陸的經銷商比較勇於下單，對於明年上半年的展望已經沒有先前悲觀。 （延伸閱讀）

9.看好大陸放寬防疫標準，民眾出遊移動需求爆發將帶動新車銷售，有助降低對岸車廠庫存壓力，中概汽車零件族群業績可望受惠。 （延伸閱讀）

10.華固（2548）挾著高速資金周轉率，每年穩坐「EPS獲利王」寶座，今年前三季EPS已達10.9元，法人預期全年可望成功挑戰第十度賺進一個股本的紀錄；展望未來，華固未來六年完工交屋量已儲備高達1,351億元，尤其北投正大紡織、新店正大尼龍兩大都更預計在2027～2028年完工，合計總銷達740億元，屆時業績可望呈現爆發性成長。 （延伸閱讀）

11.伴隨上游原料苯價較為堅挺，加上SM開工率因廠商虧損壓力，低於往年同期水平，搭配下游剛需採購意向較好，支撐SM行情觸底回溫小漲，12月來大陸SM期貨價格呈現振盪上行態勢。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運舒壓。 （延伸閱讀）

12.台灣在先進製程研發已進入環繞閘極電晶體架構（GAAFET）2奈米世代，半導體檢測分析廠汎銓（6830）預期台灣及中國兩地的製程推進，將帶動材料分析（MA）明年強勁成長，所以決定擴大召募人才，預期明年底員工人數將由450名提高至600名。 （延伸閱讀）