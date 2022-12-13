12月13日一分鐘強弱勢股

12月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中鴻(2014)

10.00

寶鋼明年元月內銷盤價全面調漲，低迷許久的鋼市露出曙光

益得(6461)

10.00

複方吸入劑 SYN010 預計明年Q2申請認證，收復季線、半年線關卡

威致(2028)

9.98

陸疫情解封，預期將加大力度救經濟，可望掀起一波補庫存需求

晟銘電(3013)

9.97

11月營收暴衝，月增近5成，多方買盤力拱，股價連兩日強攻漲停

永日(4102)

9.97

中國大陸「新十條」大幅放寬防疫規定，掀起藥品搶購潮

生達(1720)

9.95

中低價生技製藥股表態大漲，股價連五日收紅，KD指標高檔鈍化

淘帝-KY(2929)

9.93

陸解封題材加持，特定買盤點火，連三日亮燈漲停，技術線型偏多

亞諾法(4133)

9.92

資金匯聚生技族群，外資反手買超，股價向上挑戰年線關卡

聯合(4129)

9.91

受惠全球疫情解封，人工關節手術量恢復正常，急單需求拉動

新漢(8234)

9.91

工業自動化需求強勁，接單暢旺，11月營收登峰，外資連兩日買超

製表：陳昱光

12月13日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

91APP*-KY(6741)

8.90

外資減碼動作頻頻，連11日賣超，股價跌落百元大關

巨大(9921)

8.04

公告延交應付帳款45天，緊急滅火無效，利空持續擴散

達爾膚(6523)

7.59

高檔了結賣壓持續，KD指標下彎，面臨百元保衛戰

常珵(8097)

7.46

11月營收跌落億元之下，失望賣壓浮現，股價失守月、季線關卡

愛地雅(8933)

7.26

巨大延票風暴拖累，外資減碼力道轉強，跳空跌破半年線

神準(3558)

6.54

多方資金移轉，三大法人同步賣超，長黑吞噬前兩日漲幅

美利達(9914)

6.35

庫存調整陰霾籠罩，短中長期均線下彎，技術線型偏空

鈺齊-KY(9802)

6.33

三大法人調節動作延續，壓抑股價表現，KD指標向下

桂盟(5306)

5.73

自行車族群賣壓沉重，外資減碼壓力增強，股價跳空跌落季線

盛弘(8403)

5.65

多方追價意願不足，短打資金下車，外資連兩日偏空操作

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組