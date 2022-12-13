12月13日一分鐘強弱勢股
12月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中鴻(2014)
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10.00
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寶鋼明年元月內銷盤價全面調漲，低迷許久的鋼市露出曙光
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益得(6461)
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10.00
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複方吸入劑 SYN010 預計明年Q2申請認證，收復季線、半年線關卡
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威致(2028)
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9.98
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陸疫情解封，預期將加大力度救經濟，可望掀起一波補庫存需求
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晟銘電(3013)
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9.97
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11月營收暴衝，月增近5成，多方買盤力拱，股價連兩日強攻漲停
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永日(4102)
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9.97
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中國大陸「新十條」大幅放寬防疫規定，掀起藥品搶購潮
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生達(1720)
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9.95
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中低價生技製藥股表態大漲，股價連五日收紅，KD指標高檔鈍化
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淘帝-KY(2929)
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9.93
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陸解封題材加持，特定買盤點火，連三日亮燈漲停，技術線型偏多
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亞諾法(4133)
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9.92
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資金匯聚生技族群，外資反手買超，股價向上挑戰年線關卡
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聯合(4129)
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9.91
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受惠全球疫情解封，人工關節手術量恢復正常，急單需求拉動
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新漢(8234)
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9.91
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工業自動化需求強勁，接單暢旺，11月營收登峰，外資連兩日買超
製表：陳昱光
12月13日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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91APP*-KY(6741)
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8.90
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外資減碼動作頻頻，連11日賣超，股價跌落百元大關
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巨大(9921)
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8.04
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公告延交應付帳款45天，緊急滅火無效，利空持續擴散
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達爾膚(6523)
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7.59
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高檔了結賣壓持續，KD指標下彎，面臨百元保衛戰
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常珵(8097)
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7.46
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11月營收跌落億元之下，失望賣壓浮現，股價失守月、季線關卡
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愛地雅(8933)
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7.26
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巨大延票風暴拖累，外資減碼力道轉強，跳空跌破半年線
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神準(3558)
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6.54
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多方資金移轉，三大法人同步賣超，長黑吞噬前兩日漲幅
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美利達(9914)
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6.35
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庫存調整陰霾籠罩，短中長期均線下彎，技術線型偏空
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鈺齊-KY(9802)
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6.33
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三大法人調節動作延續，壓抑股價表現，KD指標向下
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桂盟(5306)
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5.73
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自行車族群賣壓沉重，外資減碼壓力增強，股價跳空跌落季線
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盛弘(8403)
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5.65
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多方追價意願不足，短打資金下車，外資連兩日偏空操作
製表：陳昱光
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