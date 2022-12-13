藥荒發作！多頭錢進生技股 專家看好4檔

台股今（13）日開高走低，在萬六之間起伏震盪，因歐洲、中國鬧藥荒，生技盤中漲勢剽悍，中化（1701）連拉3根漲停、生達（1720）、松瑞藥（4167）、亞諾法（4133）、杏一（4175）、強生（4747）、永日（4102）、健亞（4130）、太景*-KY（4157）及快篩的ABC-KY（6598）等10檔生技股大爆發，全衝上漲停板。買盤資金高達10%，上市生醫指數強漲1.84%，僅次鋼鐵業居第二。

分析師認為，生技製藥股連2日表現強勢，趨勢才剛形成，不太可能2日就結束，他以台灣剛解封時為例，很多人都會去買感冒、咳嗽藥等在家備用，中國才剛解封，病人多到就算掛到號，也看不到醫生，才會爆發搶藥潮，這些都是實質上的支撐。

歐洲解封後，染疫病人跟著增加，但藥品供應鏈受到中國封控尚未恢復正常，加上能源成本飆漲，衝擊能源密集型產業停工或關廠，因此傳出阿莫西林、頭孢子菌素類抗生素供不應求。

資金簇擁 明年逆天成長

萬寶投顧分析師王榮旭表示，資金快速輪動，轉往低基期且明年具成長性的生技股，看好保瑞（6472）、美時（1795）、寶齡富錦（1760）、台康生技（6589）等4檔，皆非題材炒作或作夢行情，而是明年營運、獲利具有成長性。而受惠中國解封，大江（8436）、麗豐-KY（4137）、葡萄王（1707）等3檔股價強彈，明年營運有望重返正軌。

摩爾投顧分析師江國中指出，明年全球筆電、平板、桌機、手機等將陷入衰退，唯2產業：伺服器和生技將逆天成長。他點名伺服器股營邦（3693）已連3天漲停，今盤中漲逾4%；看好生技股有鈺緯（4153）、南光（1752）、生達（1720）、中化生（1762）和中化（1701）等5檔。

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（旺得富理財網 馮恩惠）

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