12/13盤中熱門焦點股

今（12/13）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）巨大驚爆貨款延期 早盤跳水 美利達、桂盟同樣重挫

自行車大廠巨大昨日公告延交應付帳款45天，利空衝擊今(13日)開盤不到5分鐘隨即爆量亮燈跌停，殺至每股202元，委賣張數逾300張，之後低檔雖稍見買氣，但追高意願相對保守，鄉迄上午9：32的跌幅仍逾8%。另外，同屬自行車族群的美利達（9914）、桂盟（5306）等，同樣臉色鐵青。

市場傳出巨大集團上周發信給協力廠商，內容提到隨著疫情散去，自行車產業現在面臨雪崩，市場庫存之高，是1970年代以來前所未見，並強調自本月至明年三月出貨至巨大之貨款，將延長票期至45天，引發市場恐慌。

巨大集團昨日緊急出面滅火強調，目前公司營運無虞，請外界無須擔心，預計明年上半年，庫存可逐步回歸正常水位。巨大提到，剛於11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，目前營運資金正常。（中時新聞網 邱怡萱；工商時報 數位編輯）

（2）大陸搶藥熱潮方興未艾 製藥族群中化、生達領軍衝高

大陸解封疫情，意外掀起彼岸民眾搶藥熱潮，包括感冒藥、抗生素與維他命C等相關抗新冠藥物，多被瘋搶，使兩岸生技製藥族群短期成為「當紅炸子雞 」。

今上市櫃生技股甫開市未幾，早盤即見中化（1701）、生達（1720）、亞諾法（4133）、永日（4102）、健亞（4130）、太景*-KY（4157）、松瑞藥（4167）、福永生技（4183）、強生（4747）與ABC-KY（6598）亮燈漲停板，表現搶眼。

另外，南光、景岳、永信、雃博、旭富、泰福-KY、合世、濟生、健喬、明基醫、友華、聯合、鈺緯、樂威科-KY、杏一、久裕及豪展等漲幅也多逾4%~8%不等，顯示生技族群短多人潮、資金無缺，成盤面上令人側目的次族群主流。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中化(1701)：抗生素供不應求的題材續燒，帶量衝高，連拉三根漲停。

2.威盛(2388)：受惠IC設計服務VIA NEXT事業接單暢旺並認列委託設計（NRE）業績，11月營收創近十年來新高。股價大漲逾4%。

3.巨大(9921)：自行車需求轉冷，高庫存警鈴響，將執行延票砍單，一度摜殺跌停。

4.松瑞藥(4167)：歐洲抗生素供不應求，概念股發燒，連拉2根漲停，登波段高。

5.健亞(4130)：陸防疫鬆綁掀囤藥潮，買盤湧現連拉2根漲停，挺進逾7個月高價。

6.中鴻(2014)：11月合併營收29.73億元，年減38.22％，獲外資連2買送暖，放量大漲半根停板，攻上25元及半年線。

7.陽明(2609)：明年上半年景氣尚不明朗，不排除進行庫藏股相關評估，股價開高小漲。

8.旭隼(6409)：Q4營收轉降溫，股價已提前反應且低接買盤積極，今早走高攻回1700元。

9.寶齡富錦(1760)：新藥拿百磷前景佳，全年獲利俏，放量跳漲4%，挺進180元及五日線。

10.ABC-KY(6598)：陸防疫鬆綁，檢測試劑需求旺，多頭快攻鎖漲停，衝波段高。

11.健喬(4114)：11月營收創高，流感旺季推升呼吸道用藥愛克痰銷量維持高檔，帶量急漲5%，改寫逾8年高價。

12.太景*-KY(4157)：11月營收年增近1倍+藥品需求若渴，放量衝漲停，寫波段高。

13.南光(1752)：陸掀藥品搶購潮，法人看好明年起爆發力強勁，連拉兩根漲停，站上逾2年高峰。

14.永日(4102)：11月營收年增近8成，昨獲外資反手買超1944張，連拉兩根漲停，改寫逾2年高價。

15.創意(3443)：11月營收創新紀錄，Q4營收同拚新高，股價漲3%重回所有均線之上。

16.M31(6643)：11月營收連續二個月創新高，第四季營收將較上季成長約4成並續締新猷，股價強彈重登500元之上。

17.同欣電(6271)：12日為現金減資後新股上市首日，開盤大漲逾8%，終場上漲約2.5%以220元作收。明年車用成長強勁，早盤股價開高壓回。

18.高僑(6234)：跨入軍工業設備領域，11月營收月增59.05%，年增102.74%，早盤股價突破25元再創新高。

19.台積電(2330)：台積電ADR下跌0.32%。台積電開盤小跌2元，盤中一度翻紅。外資周一轉為賣超1264張。

20.王品(2727)：第三季獲利創近8年半高，將發出逾2億元大紅包，合計發放1.5個月年終加特別獎金，股價同賀。

21.嘉澤(3533)：春節提前拉貨，法人看12月營收成長，外資、自營商同站買方，早盤突破890元有望挑戰9字頭。

22.中鋼(2002)：11月營收年減三成，創今年次低，惟投信連13買相挺，股價維穩盤上，力保五日線。

23.嘉基(6715)：新世代的Thunderbolt 4毛利優且占比提升，早盤強漲2.5%，挑戰140元上方壓力區。

24.富邦媒(8454)：11月營收創新高，走揚3%重返650元。

25.和泰車(2207)：11月營收210.8億元，年增12.8%，600元上方守住未再破底，早盤持穩610元。

26.誠研(3494)：11月營收年增4成，近日股價沿5日線向上走，早盤勁揚6%以上。

27.富邦金(2881)：ESG獲國際肯定，再登道瓊雙榜；外資連2日買超。今早擺脫獲利低谷，股價力守紅盤。

28.新漢(8234)：受惠工業物聯網需求強勁，營運長線利多，今早放量長紅、登漲停價34.95元。

29.亞泥(1102)：轉投資獲利居高，外資續站買方，沿5日線高檔震盪。

30.台玻(1802)：外資連買2日合計4574張，多方向上盤堅，靠攏25元上檔反壓區。

（時報資訊 沈培華）

（4）威盛11月營收10年新高 短多喊讚

IC設計廠威盛（2388）今開高之後欲小不易，迄上午10：46的市價暫報76.2元，上漲3.53%，技術面5日線、月線與季線有機會在低檔黃金交叉，波段行情值持續追蹤。

威盛受惠於IC設計服務VIA NEXT事業接單暢旺並認列委託設計（NRE）業績，推升11月合併營收衝上10.40億元，為近十年來單月營收新高。法人看好威盛人工智慧（AI）嵌入式平台逐步擴大市占率，美中貿易戰為x86架構中央處理器（CPU）及IC設計服務帶來新商機，對營運獲利展望轉為樂觀。

威盛受惠於NRE營收挹注，11月合併營收月增98.4％達10.40億元，較去年同期成長69％，為近十年來單月營收新高，累計前十一個月合併營收86.57億元，與去年同期相較成長37.5％。法人預期第四季營收可望維持第三季高檔水準。

威盛近年進行商業模式轉型，已由單純的IC設計公司轉換成嵌入式系統及方案供應商，目前合併營收主要包括子公司威鋒、人工智慧嵌入式系統及方案、IC設計服務及矽智財的VIA NEXT事業、x86架構CPU及晶片組等四大領域。威盛下半年營收明顯成長，主要來自NRE收入大幅增加。

威盛嵌入式系統及方案主攻邊緣AI應用，沒有與工業電腦業者競爭，近年來透過AI方案及Mobile 360方案的推出，在智慧車載、智慧工廠、智慧建築等應用取得很多設計案。其中，在車載裝置部份已順利打進重型設備及視訊車載等生產鏈，可做到自駕車Level 2的車用安全警戒及盲區偵測等功能，特別是在堆高機等重型設備的主動安全應用獲得許多中國客戶採用。

威盛先前將部份x86架構CPU及晶片組業務出售予轉投資上海兆芯，去年底接受英特爾延攬美國子公司Centaur部份員工，但並沒有影響威盛本身x86架構CPU產品被客戶採用在行政電腦等應用，而且相關出貨並沒有受到美國對中國發布新禁令影響，威盛亦強調會遵守法律規定。

再者，為了爭取美國及中國系統大廠的AI相關特殊應用晶片（ASIC）市場商機，威盛VIA NEXT事業去年才剛起步，開始提供客戶NRE設計及IP、ASIC量產等服務，今年下半年已看到明顯營收貢獻。法人表示，威盛累積逾20年的IC設計能力及IP資料庫，隨著ASIC市場的快速成長，將可爭取到更多系統大廠客製化代工訂單。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（5）11月營收登峰+明年看升 長園科來電

長園科(8038)11月合併營收為4779.3萬元，月增1.07倍，創下單月歷史新高，長園科加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇，目前已與多家國內外大廠洽談合作機會，長園科表示，2023年營運可望優於今年，早盤股價強勢大漲逾7%。

受惠於半導體產業客戶對公司UPS不斷電鋰鐵電池系統需求持續增溫，在出貨排程與安裝進度如預期下，長園科實業11月合併營收為4779.3萬元，月增1.07倍，年成長1739.61%，創下單月歷史新高，累計1至11月合併營收為1.53億元，較去年同期成長150.27%；長園科表示，隨著主要半導體產業客戶汰換裝機持續推展，有機會挹注公司整體營運保持向上成長態勢。

根據材料世界網最新文章” 鋰離子電池正極材料發展趨勢與重點”中指出，近年來鋰離子電池正極材料發展隨著三元素材料(以下簡稱NMC)鎳元素添加量增加，安全性問題持續受到挑戰，目前國際已包括電動車品牌廠、半導體廠等開始推動鋰鐵體系(以下簡稱LFP)技術。

由於LFP相較於NMC結構較為穩定，在充放電過程中，比較不會發生因結構崩壞而使易燃氣體釋出，產生熱失控安全性疑慮，因此鋰鐵電池的滲透率持續提升，預估未來在2025年全球LFP與NMC的需求量將達到近1:1的態勢，約107.34萬噸：134.75萬噸，可見鋰鐵電池已悄然成為市場主流，創造長園科有利的業務發展空間。

長園科今年前3季稅後虧損為3490萬元，每股淨損為0.59元，展望2023年，長園科表示，除既有客戶訂單外，公司加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇，助力公司業務接單，目前公司與多家國內外大廠洽談合作機會，可望為中長期營運帶來正面挹注。（時報資訊 張漢綺）

（6）台電大單營收將認列 森崴突破半年線反壓

一站式再生能源解決方案森崴能源（6806）今一根紅K棒股價突破半年線反壓，今年前11月營收33.07億元，年增13.4%。I森崴能源提供太陽能、水力以及風力等再生能源的開發、工程施作、營運維護以及售電、儲能等完整服務，強調以多角化策略發展。

森崴能源成立於2007年4月27日，實收資本額13億元，董事長郭台強，總經理胡惠森，在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；及潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，是擁有完整一條龍的再生能源業者。

森崴能源旗下子公司富崴能源2020年以628.88億元得標承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC），預計在彰化外海建置300MW的風力發電及五年運維合約，預計2025年底前完工，此標案將依工程進度陸續認列，最快將在明年下半年開始陸續認列；其中，水下結構將由世紀鋼（9958）負責，目前所需的水下材料已經進入生產線，世紀鋼預計明年下半年開始陸續交貨。（時報資訊 任珮云）

（7）2023資本支出大砍六成 世界先進反市場心理演出

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）在2023年的資本支出將大幅下修，第四季稼動率也明顯降溫，加上報價大直跌，種種利空陸續出爐，反使該股在近兩個交易日持穩震盪走高，顯示市場大咖反市場心理操作，予人軋短空聯想。不過，逢高源自利空因子的潛在賣壓仍不宜輕忽，追價宜存風險意識。

世界先進受到客戶訂單減少影響，11月合併營收降至32.01億元，為19個月來新低。由於生產鏈庫存去化恐持續到明年上半年，世界先進產能利用率第四季續降至70％左右，晶圓代工價格下滑4～5％，明年第一季希望透過替客戶提前備貨生產維持利用率，但價格預期將續跌，明年資本支出預期大幅下修六成至80～90億元。

世界先進公告11月合併營收月減10.0％達32.01億元，較去年同期減少26.7％，主要是受到客戶去化庫存而減少下單及晶圓代工價格下跌影響，累計前十一個月合併營收488.77億元，較去年同期成長24.2％。

由於消費性電子終端市場需求疲弱，客戶積極的去化過多庫存，導致產能利用率進一步下降，在新台幣兌美元匯率31.7元假設下，世界先進預估第四季合併營收介於95～99億元之間，與第三季相較下滑25.7～28.7％，季度平均毛利率預估介於39～41％之間，營業利益率介於25.5～27.5％之間。

世界先進預估今年資本支出將下修10％達210億元，其中70％用於晶圓五廠的廠務整備，20％用於晶圓三廠產能擴充，明年資本支出則會大幅下降，法人預期會降至80～90億元，與今年相較約下修六成幅度。世界先進晶圓五廠總月產能可達4萬片，但明年產能擴增會進行動態調整，預期明年中完成1.5萬片月產能建置。

以近期8吋晶圓代工市況來看，大尺寸及小尺寸面板驅動IC、消費性電源管理IC的晶圓代工需求持續下修，第四季以小尺寸面板驅動IC訂單減幅最大。車用晶片需求雖然第四季相對持穩，但預期明年某個時間點仍可能出現庫存調整，但調整力道較溫和，不會像消費性電子一樣出現急劇下修情況。

再者，資料中心相關電源管理IC的8吋晶圓代工需求已見走弱情況，至於再生能源、醫療裝置等電源管理IC相對穩定，整體來看，工業用晶片在未來2～3個季度仍會有庫存調整情況，並減少對8吋晶圓代工需求。總體來看，世界先進目前訂單能見度僅3個月，明年上半年營運維持保守看法。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（8）陸鋼價看漲了 鋼市春燕至 鋼鐵族群展笑顏

大陸寶鋼宣布將調整明年1月內銷盤價，為九個月以來首見，中鋼(2002)董事長翁朝棟看好鋼市漸入佳境，今早買盤積極搶進鋼鐵股，由中鋼集團中鴻(2014)漲停領軍，類股逆勢上漲。

大陸鋼鐵市場隨著近期防疫鬆綁與鋼市觸底，大陸寶鋼終於開出第一槍，12日開出的明年1月內銷盤價全面調漲六大項鋼品價格，每公噸上調50～200元人民幣，是今年5月以來首度漲價。

大陸寶鋼漲價，可望提振亞洲鋼市信心，市場預期，越南河靜鋼預計本周三開出的明年2月盤價將受激勵，也可望帶動中鋼本周四開出的明年1月盤價穩定向上。

對此，中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼這項漲價舉動，不僅突顯鋼價已經落底，即將築底向上，也顯示鋼市最壞情況已過，鋼價跌無可跌，預期鋼市可望漸入佳境，預計明年第一季鋼市前景平穩向上，第二季可望明顯復甦。

鋼市今年第四季可望落底，中鋼股價穩定表現，中鋼集團旗下股價最活潑的中鴻明年首季營運可望隨鋼價回穩，早盤帶量強攻漲停，並激勵燁興(2007)、佳大(2033)等低價股同步登頂。

鋼筋大廠豐興(2015)昨(12)日開出本周盤價，鋼筋及廢鋼續開紅盤，皆調漲300元，鋼筋近來穩漲亦可望帶動鋼廠營收緩步回溫。鋼筋廠海光(2038)早盤強勢漲停，低檔噴量拉出長紅棒。

此外，國際鎳價居高不下，不鏽鋼價穩定上揚，且大成鋼(2027)前三季獲利持續攀高，也帶量再攻高。

特殊鋼廠榮剛(5009)前11月合併營收112.64億元，年增42.23%，創歷年同期新高，全年營收可望再創歷史新高。榮剛表示，目前在手訂單已達8個月，第四季出貨比重將向高毛利產品組合靠攏；法人近期積極買超，今早股價突破36元攀上新高。（時報資訊 沈培華）

（9）陽明法說釋利多 貨櫃三雄聯袂走揚

陽明（2609）昨（12）日法說會釋利多，包括小旺季報到、不排除實施庫藏股等，今天早盤股價最高攻上63.9元大漲近3.4％，並帶動萬海（2615）及長榮（2603）貨櫃三雄齊步大漲1～2％之間，上市航運類股指數維持上漲1％以上。

台股今天在14,600點以下小跌狹幅盤整，多數權值多持續拉回整理，因而，權值股的貨櫃三雄今天逆勢上漲，全部進入貢獻台股點數最多前十名之列，陽明及長榮貢獻點數略低於2點，分居第三及第四高。

上市航運類股今天以中櫃漲幅逾4％最亮眼，其次為陽明在3％上下游走，另包括慧洋-KY、志信、中航、新興、萬海、台驊投控、四維航、台船、裕民、長榮、榮運等，漲幅各在1～2％之間。（工商時報 呂淑美）