12/13盤前》面板將迎反彈？這檔赴美設廠

台股今（12/13）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.進入年底及農曆春節的旅遊旺季，又逢國內解封後第一次長假為農曆春節，旅遊交通業、餐飲、飯店住宿、遊樂園等準備迎接報復性出遊商機，美食-KY（2723）、王品（2727）及台灣高鐵（2633）等近五日法人卡位大買1,138張～3,925張。

解封後首度長假受惠股出籠，包括旅遊業的長榮航、華航、台灣高鐵及雄獅，餐飲亦有王品、美食-KY、八方雲集等公司，住宿、遊樂園則有雲品、晶華及劍湖山等業者。

2.央行第四季年終理事會15日登場，立委關切是否連四季升息，對此央行總裁楊金龍強調，升息決議將由全體理事會議決定，但主要看通膨變化，及經濟成長受全球影響狀況，目前預期通膨明年將降至2％以下，且台灣經濟明年會受國際負面影響。市場解讀，央行暗示明年停止升息的機率升高。

3.投資人靜待即將公布的11月通膨數據以及聯準會利率決策，激勵美國股市12日開高走高，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數飆漲528.58點，漲幅1.58%，收報34,005.04點；標普500指數上漲56.18點，或1.43%，收在3,990.56點；那斯達克指數勁揚139.12點，或1.26%，收1,1143.74點；費城半導體指數揚升58.19點，或2.14%，收在2,779.21點。

4.上市櫃公司11月淡季效應明顯，單月合併營收降至3.4兆元，今年第三低、月減9.73％、年減12.17％；累計前11月達39.55兆元、年增7.29％，直逼40兆元大關，仍繳下歷史同期新高佳績。

5.友達董事長彭双浪12日表示，友達在車用面板領域是全球前兩大供應商之一，因此一定會前進北美設廠，明年會定案、預計2025年量產。不過對於市場狀況，他直言，消費市場放緩還沒有完全恢復，就看年底旺季銷售有沒有達到預期，如果有的話，通路庫存下降，明年上半年就會慢慢恢復。(閱讀全文)

6.根據最新調查，全球重量級投資機構普遍預料明年股市將反彈，平均預估漲幅可能達1成。不過股市反彈過程將起起伏伏，而非直線走揚，預料漲勢可能在下半年顯現。

7.今年5月以來遭受俄烏戰爭與防疫清零封城衝擊的大陸鋼鐵市場，伴隨防疫加快鬆綁與鋼市回神，大陸寶鋼終於開出第一槍，12日開出的明年1月內銷盤價全面調漲六大項鋼品價格，每公噸上調50～200元人民幣，是今年5月以來首度漲價，可望提振全球鋼市信心。

8.IC設計廠威盛（2388）受惠於IC設計服務VIA NEXT事業接單暢旺並認列委託設計（NRE）業績，推升11月合併營收衝上10.40億元，為近十年來單月營收新高。法人看好威盛人工智慧（AI）嵌入式平台逐步擴大市占率，美中貿易戰為x86架構中央處理器（CPU）及IC設計服務帶來新商機，對營運獲利展望轉為樂觀。

9.整體顯卡市場庫存因價格止跌，去化速度加溫，加上輝達（NVIDIA）及超微（AMD）新一代顯卡產品陸續上市出貨，拉抬台板卡廠11月營收多有持續回溫表現，其中微星（2377）已擺脫第三季的營運谷低，華擎（3515）也在旗下各業務動能齊揚下站高，另承啟（2425）及麗臺（2465）也有回到疫情前旺季高水位的表現。

10.隨著大陸近日大幅放寬防疫政策，民眾預期疫情加劇，連日搶購退燒藥及口罩等防疫物資。受此激勵，A股上市醫藥股及口罩概念股12日掀起漲停潮，港股上市醫藥股也同步大漲。

11.長園科（8038）11月合併營收衝上新台幣4,779.3萬元，月增達106.74％，年增1,739.61％，改寫歷年單月營收的新高。累計2022年1至11月合併營收為1.53億元，也較去年同期成長150.27％。

長園科表示，11月營收成長主要受惠於半導體產業客戶對公司UPS不斷電鋰鐵電池系統需求持續增溫，在出貨排程與安裝進度如預期下，帶動公司單月營收較去年同期大幅成長17.4倍。

12.CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271），12日為現金減資後新股上市首日，由於暫停交易期間同業股價多有上漲，開盤一度大漲逾8％且最高達233元，但因市場關注聯準會動向，追價意願不高，盤中漲幅逐步收斂，終場僅上漲約2.5％並以220元作收。

13.盤面上各類中小型股輪番表現，以「人氣指標」周轉率觀察，單日周轉率超過一成的個股達20檔，包含神準、宜特、永日、營邦、杏輝、昇銳、健喬、南光、寶齡富錦、虹堡、元晶、兆勁、晶心科、雃博、連宇、淘帝-KY、茂迪、晶睿、閎康及高力。

14.觀察12日台股盤面，包括神準、榮剛、朋程、中信金、中華電、群聯、南光、同致、視陽、華夏、金居、永豐金、旺宏、第一金、英業達等15檔，成交金額2.23億～47.15億元不等，均較前一個交易日增加，如同致、榮剛、金居、南光、朋程等皆倍增，交投急速升溫，且內外資齊買，三大法人合計買超0.14億～3.38億元不等，股價全面逆勢收紅，以南光衝上漲停最強勢。

15.台灣大（3045）在子公司momo富邦媒的助陣下，11月單月營收首度突破200億元來到206.6億元，並首度超越中華電（2412）。但累計前11個營收及獲利仍由中華電居冠。遠傳（4904）前11月每股稅後純益（EPS）2.67元，年增達20.4％，表現十分亮眼。

16.國碩（2406）受惠於大尺寸太陽能模組需求增溫，導電銲帶產品出貨逐季成長，挹注營收、獲利成長。國碩預期，明年導電銲帶的營收貢獻將拉高至80～90％，此外公司積極進軍儲能、及太陽能電站等市場，期望明年營收、獲利持續向上提升。

17.隨市場漸漸進入淡季，邑昇（5291）11月營收降溫至1.18億元、月減1.76％、年減7.26％，累計前11月營收為14.53億元，仍較去年同期小幅成長1.28％。展望後續邑昇表示，看好e-bike仍具強勁的成長潛力，公司將持續積極開發歐美市場，以期為明後年營運挹注成長動能。

18.受到國際廢鋼原料價格持續攀升影響，電爐大廠豐興12日開出本周盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸都調漲300元，只有型鋼產品維持平盤。這是豐興連續三周漲價。市場預期，其他包括東和鋼鐵、威致及海光等上市鋼筋大廠也可望順勢調漲價格。

19.系統整合暨製造服務商英濟（3294）今年營運表現不如預期，不過旗下生醫、光電二大新事業逆勢維持成長，目前生醫事業月營收突破千萬元，AR顯示裝置也獲日本冷氣機維修大廠採用，英濟預期，新事業基期低，認證中的產品可望陸續轉量產，有助於新事業2023年維持成長。

20.台股被動式基金ETF到11月底，總資產規模衝上8,852億元，飆上歷史新高，相較10月7,652億元大增1,200億元、創單月最佳紀錄；累計近1年更激增3,521億元、躍增66％，11月國內掛牌ETF檔數來到238檔，總資產規模也衝上2.36兆元歷史新高。

21.11月美國電玩硬體支出13億美元，足足較去年同期成長45％，主因是去年缺貨的PS5終於順暢供貨。11月PS5在美國無論是銷售額或銷售量都位居遊戲機之冠，任天堂Switch緊追在後。

22.美國聯邦貿易委員會（FTC）日前出手阻擋微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard），關鍵考量是具成長潛力的雲端遊戲。雲端遊戲目前僅是電玩遊戲市場的一小部分，但FTC與產業人士認為，雲端遊戲的影響力將與日俱增。

雲端遊戲是一項新興技術，可讓玩家將遊戲串流到幾乎所有連網裝置，類似於透過影音串流平台網飛或Disney+在裝置上觀賞影片的概念。（中性看待）

23.台灣金融研訓院發布11月台灣金融風險指數（TAIFRI）為94.9，較10月明顯下滑5.2，為今年以來次低，四大主構面皆呈現風險下滑，主要因美歐通膨出現緩和跡象，美國聯準會（Fed）12月升息幅度可望減緩，國內外經濟情勢與金融市場情緒相對平穩的結果。

24.地緣政治升溫促使美系主要大型雲端服供應商（CSP）如Google、AWS、Meta（原臉書）及微軟等，規劃加強擴增台灣以外的產線作為配套措施，牽動伺服器供應鏈的重組。研調機構認為，東南亞及美洲將成為未來伺服器產業鏈的核心所在。

例如，英業達在既有的墨西哥組裝廠近郊，亦已規劃額外三條主板生產線，緯創集團旗下緯穎在馬來西亞建置的首座自有新廠，則預計於2023年先完成啟用後段組裝產線，2024年再接續完成前段SMT板接生產。其它如鴻海集團旗下富士康、廣達等，也分別在越南、美國、墨西哥、泰國等地擴產，以具備相對應的產能供調配。

25.錫製品廠商昇貿（3305）12日受邀參加券商舉辦的法說會，總經理李弘偉表示，第三季遇到國際錫價崩跌、部分產品需求也降，下半年公司積極調整庫存，目前看庫存調整到1月會落底，最壞狀況已過，預期明年在新產品的帶動下，營運一定比今年好。

26.看準微型電動二輪車納管上牌後，每年將創造不亞於電動機車的銷售份額，機車業領導廠光陽執行長柯俊斌12日呼籲政府給予微型電動二輪車「等同電動機車的待遇」，提供民眾購車、機車行轉型補助，助力台灣淨零碳排、2030年新售電動機車占比達35％以上政策目標達陣。

27.由中國國家主席習近平親自出席、象徵強化中國與阿拉伯國家友好合作的首屆中國－阿拉伯國家峰會10日落幕。沙烏地阿拉伯投資部長法立赫（Khalid Al-Falih）最新透露，會上共簽署高達500億美元的投資協議。

28.立法院經濟委員會12日審查《產創條例10之2條》修正草案，並完成委員會討論，由於草案針對「關鍵供應鏈」、「先進製程」等適用資格未做明確定義，引發立委高度關注。

經濟部長王美花強調，考量產業脈動持續變化，不會將定義入法，也不會獨厚半導體等特定對象。另朝野立委共提出八個不同版本，有意在前瞻創新研發支出投資抵減率加碼至30％，減稅年限也有意延長1年至2030年12月底。

29.張國煒領軍的星宇航空解封後急起直追，公布11月營收6.2億元，月增62％、年增752％，連續7個月呈現雙增，主要受惠客運營收較去年同期暴增17倍，又以日本線客運成長最強勁。

30.momo富邦媒12日公告11月合併營收約145.4億元，創下開站以來單月最佳表現，年增達18.8％。累計1～11月合併營收約938.8億元亦突破歷史新高，已超車2021年全年的884億元水準，年增16.8％。

31.王品在第三季繳出EPS 3.77元佳績，集團董事長陳正輝為感謝員工，並履行「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」承諾，12日晚上率副董事長李森斌和所有高管，以線上直播向台灣9,300名同仁宣布不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金。

預計發出總金額逾兩億元大紅包，這不僅是王品2012年上市後發出的最高金額，更大幅超越住宿餐飲業平均0.85個月的行情。

32.大陸金融數據10月意外出現超季節性回落，隨著融資需求回暖，帶動11月廣義貨幣總計數（M2）年增率回升至12.4％，創逾五年半新高。不過專家分析，從11月新增信貸和社會融資規模增量仍略遜於市場預期來看，整體需求復甦仍不穩固，尚須財政與貨幣政策發力穩經濟。

33.全球經濟動盪以及台灣出口連三黑，台廠外銷信心備受考驗，B2B跨境電商平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）12日表示，美國消費者通膨下的消費習慣改變反而讓台灣中小企業增加優勢，將透過平台上的新工具協助台灣商家精準與美國買家媒合。

34.半導體及面板廠務工程廠洋基工程（6691）12日公告11月合併營收12.78億元，為歷年同期新高。洋基工程第四季再新接獲約35億元高科技廠大型無塵室機電空調工程合約，目前未認列合約收入金額已超過199億元，今年營收可望如期創下新高紀錄，營運維持成長可望延續到2024年。

35.工業電腦廠（IPC）受惠缺料問題持續緩解，以及工業物聯網、自動化等剛性需求強勁，受通膨干擾較小，客戶拉貨力道顯現，共有營邦（3693）、事欣科（4916）等15家IPC業者11月營收繳出年增、月增亮眼成績，在手訂單能見度普遍達到明年中旬，營運動能穩健。

隨著整體料況、運輸等生產問題逐步排除，帶動IPC廠今年以來營運「倒吃甘蔗」，出貨規模逐步擴增。

36.寶齡（1760）受惠腎臟新藥拿百磷前景佳，除了美國、日本銷售成長外，大陸藥證也有機會在明、後年取得；總經理江宗明12日在法說中表示，將投資1.5億元擴增檸檬酸鐵原料藥產能因應需求，力拚2024年達160噸規模，明年第一季將向美國FDA申請DMF（原料藥目錄）認證。

37.數字科技（5287）12日公告11月合併營收1.72億元，較去年同期成長9％，累計前11月合併營收17.88億元，年增率17％，創同期新高。展望全年，由於各平台業績增溫，全年合併營收創新高可期。

38.威宏-KY（8442）公布自結11月合併營收7.12億元，年增27.14％，續創同期新高，累計前11月合併營收79.04億元，年增63.51％，提前超越歷年全年營收。威宏透露，Tumi不僅全包威宏泰國全部既有產能，亦要求威宏額外開拓二條行李箱產線及六條男用商務包袋產線，因應明年訂單需求，目前已排單至明年上半年。

39.連鎖餐飲集團八方雲集（2753）、豆府（2752）與橘焱胡同（2761）11月營收持續仰攻，八方雲集11月營收5.79億元、年增12.04％，前11月營收62.16億元、年增14.71％，雙雙創歷年同期新高。

40.碳纖維複合材料大廠拓凱（4536）因高階自行車、安全帽及球拍運動休閒類三大產品出貨暢旺，航空產業需求增溫，11月營收逾10億元，淡季不淡，前11月合併營收首度破百億元，飆史上新高。拓凱估第四季營運維持第三季高檔，正向看待明年營運。

41.平均單價較高的成衣出貨比例可望持續提升，光隆（8916）12日指出，雖進入傳統淡季，但第四季成衣出貨比可望達60％，毛利還有提升空間，本業獲利有機會續創同期新高。

42.據統計，官股券商12月到12日為止，買超金額前10高股依高至低為：台積電、聯發科、鴻海、瑞昱、國泰金、中鋼、台塑、南亞科、萬海、健策等，買超金額在1.8億～29.51億元之間。買超金額較大的個股，多集中在龍頭權值股，顯示政策積極逢低力撐指數不致於大幅下挫。

43.年終逐漸步入新車銷售傳統旺季，加上車商頻頻預告新年度漲價，激發民眾購車意願，上市車商11月營收衝鋒，三陽（2206）前11月合併營收突破467億元，改寫同期新高，全年營收將挑戰500億元歷史紀錄。

中華車（2204）在商用車銷售增加帶動下，11月合併營收逾24億元、年增25.85％。

車市龍頭和泰車（2207）相隔四個月後，11月合併營收重返210億元大關，一甩先前缺車干擾；裕日車（2227）在國產休旅車Kicks新改款蜜月效益帶動下，11月合併營收23.71億元，年增35％，增幅居同業之冠。

B.利空因子：

1.自行車產業高庫存炸鍋！全球自行車產業龍頭巨大集團日前無預警發信給協力供應鏈，提及自行車市場疫後一夕崩解，造成庫存飆高、創下1970年代以來首見，要求供應鏈自12月起至明年3月，將貨款票期展延45天、共體時艱。由於巨大為國內自行車龍頭，票期展延是否引發同業跟進，引發市場矚目。

2.超級央行周本周登場，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）與英國央行都將召開決策例會，鑒於通膨走勢不同調，美國與歐洲央行的升息策略也將出現分歧，美國將放緩升息步調，對於美元將是一大利空。

Fed周四召開例會後預料將宣布升息，只不過升息幅度會降為2碼，ECB升息幅度可能是2碼，也不排除維持在3碼，而英國央行料將升2碼。

3.史上單月最慘。11月新台幣兌美元急速升值1.3元、單月升幅逾4％，壽險業逾21兆元的國外投資部位，出現鉅額匯損，拖累獲利，六大壽險公司11月單月全數虧損，合計單月稅後虧損401.72億元，創下壽險史上單月最大虧損金額。

4.台股多空觀望！美國11月消費者物價指數（CPI）、美國聯準會（Fed）12月利率決策「兩大關鍵變數」兵臨城下，市場避險情緒增溫，台股加權指數12日下挫92.84點，收14,612.59點，再度失守月線14,681點，且量能急凍至不到1,569億元、創逾兩年新低，法人預估，量縮格局恐一路延續至15日升息前夕。

5.台股12日受美股前一個交易日殺尾盤影響，再度出現較大幅度拉回，重返「萬五」大關之路受阻。里昂證券指出，放眼明年，不能忽視電子產品需求疲軟、尚無落底跡象，且需求不振將擴及非科技產品的風險，持戒慎恐懼心態，對台股指數預期僅13,500點，為迄今外資圈最低。(中性看待)

6.華碩共同執行長胡書賓12日指出，相對去年同期高峰、整體PC市場以雙位數下滑走勢仍未改變，目前仍估產業去化庫存的盤整期至少到明年第二季。

7.巨大集團全球製造中心日前在發給供應鏈的內部信件中透露，全球自行車知名品牌商因市場買氣下滑、庫存爆滿，不僅要求巨大別再把車子送過來，幾乎所有客戶都要求將應付貨款票期延至120天，讓巨大面臨前所未有的難題。

但巨大認為，高庫存是所有整車廠目前都面臨的問題，巨大與供應鏈夥伴應該共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力廠商攜手將供應鏈理順回歸常態，因此才會發函請求供應鏈展延票期。

8.自行車低價車款自今年下半年起進入調整期，庫存大爆滿，整車廠紛大砍訂單，加上去年營收基期已高，自行車供應鏈包括桂盟、利奇、日馳等，11月合併營收皆出現衰退；尤其是桂盟與利奇，年減幅度均超過3成，創疫後最大減幅。

9.陽明海運12日舉辦線上法說會，法人關心陽明帳上約當現金加上三個月以上定存高達2,600億元，是否會實施庫藏股，或提高股利？財務長蘇育文說，公司不排除進行庫藏股相關評估，也有投資人希望保留資金配股息給股東，明年初董事會才會有較具體的討論。

陽明財務長蘇育文表示，第四季全球受高通膨、高庫存、運力過剩影響，加上升息、經濟衰退等因素，導致貨量需求相對疲軟，運價持續在低檔盤整。明年供需失衡狀況是否收斂，仍有待觀察。

10.有線電視授權費爭議難解，國內第二大有線電視業者中嘉挾百萬用戶數，及手握代理頻道的雙重優勢，堅持以MG（經營區行政戶數）的10％～15％為基準收取版權費，與業界慣用的實際戶數相去甚遠，獅子大開口的不合理計價作法，讓系統台吞不下去，談判多次觸礁，如今無以為繼，倘若中嘉不退讓，屆時包括八大家族、寰宇新聞等頻道將遭到替換。

11.主計總處12日公布薪資統計指出，受物價高漲影響，今年前十個月「實質經常性薪資」年增率-0.13％，依舊是近六年同期首次負成長。此外，全球景氣降溫對我製造業的衝擊，已由生產面延伸至勞動面，10月製造業僱用人數、加班工時雙雙下滑。

12.面對中國大陸禁止我水產品及酒類等飲品輸陸，行政院及財經首長12日一致指控，大陸舉動已違反世貿組織（WTO）規範，因台灣和中國都是WTO會員國，應該要依據WTO規範進行協商，不能以非關稅貿易障礙來阻礙。行政院經貿辦也說，若農委會等各部會決定向WTO申訴，將會給予協助。

13.環保署12日舉行「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案研商會議，規定網路零售業出貨給消費者須符合包裝材料及方式規範，限制不能使用聚氯乙烯（PVC）材質，包裝材製造須使用回收紙混合率或再生料摻配比例等規定，最快明年1月公告、7月1日上路實施。

14.由於工作天數增加讓服務活動受到提振，英國經濟10月重回擴張，但依然無力挽回該國經濟走向衰退事實。雖然英國經濟前景黯淡，該國央行本周將公布利率決策，英鎊周一（12日）受到支撐。

15.為避免聯邦政府周五（16日）午夜過後將局部停擺，參眾兩院領導人（周一）12日重回國會後，將必須在短短數天達成協議，為政府持續提供運作資金。

根據先前國會通過的臨時支出法案，將提供聯邦政府資金能持續運作到本月16日。（中性看待）

16.歐盟先前提議將電池原料鋰列為有毒物質後，引來電動車產業強烈反彈，迫使歐盟執委會將決議時間延至明年。歐洲電動車業者擔心鋰列入有毒物質名單將嚇阻歐洲電動車產業投資，讓美國電動車發展領先歐洲。

17.受到外銷鋼品平均單價偏低、與旗下中碳部份外銷產品延遲出貨影響，中鋼11月合併營收320.18億元，月減1.13％、年減29.29％，創今年來單月次低；累計前11月合併營收為4,185.96億元、年減2.04％。

18.大陸市場因房地產景氣下滑及疫情封控，水泥需求量大幅減少，加上產能過剩，雖進入旺季，價格調幅較過去幾年縮小，在大陸市場貢獻度減少，台泥、亞泥、信大水泥11月合併營收年減，市場預期在市場仍處於供過於求下，水泥廠第四季的營運將呈「旺季不旺」。

19.受到客戶進行庫存調整影響，光洋科（1785）營運逢逆風，拖累11月營收僅達15.76億元、累計前11月營收237.43億元呈雙減。

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