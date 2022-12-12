興櫃前十強洗牌 雲豹能源、星宇航空 雙響炮

興櫃11月營收「幾家歡樂幾家愁」，受新台幣回升導致匯損衝擊，遠壽（5859）營收跌落歷史新低，惟綠能產業前景俏，雲豹能源（6869）持續認列工程收入，疫後報復性出國潮啟動，星宇航空（2646）客運收入也大增，2檔營收年月雙增、喜上眉梢。

全球疫情趨緩，受惠產業大洗牌，興櫃11月營收前十強成員排序也「大風吹」，長久來「霸榜」的遠壽跌落第三名，由不銹鋼龍頭廠燁聯雖呈年月雙減頹勢，仍登上冠軍寶座。

創投鑽石生技則是營收大跳增，以黑馬之姿勇奪亞軍，長榮航太、達發、和淞、雲豹能源、星宇航空、富基電通、巧新則位居第四到十名；其中，僅鑽石生技、雲豹能源、星宇航空3檔繳出年月雙增成績。

鑽石生技屬於永續型創投，受惠第四季生技族群大漲，旗下主要投資標的合一11月狂飆25.44％，興櫃醣分子領域的新藥公司醣基也上漲近一成，推升其11月營收達17.22億元，年增61.62％，創登錄興櫃以來次高。

遠壽主因新台幣升值，導致匯損增加，11月營收下修至歷史新低的9.92億元，大幅月減84.51％，也較去年同期大減82.77％，呈現雙率雙降。法人指出，遠壽今年來原先獲利最大貢獻來自新台幣貶值，惟新台幣兌美元自11月時自32字頭一路強升，也使其業績面承壓。

此外，提列金融資產減損新台幣16.8億餘元，主因為遠壽持有港股股票，股價下跌逾一般壽險公司內控的50％～60％，法人預期，將衝擊其11月獲利。

值得注意的是，近期市場資金關注焦點，也與興櫃11月營收績優股相輝映，綠能題材股當中，再生能源整合平台服務商雲豹能源，受惠承包工程案件依進度認列收入、模組設備出貨量增及併入合併子公司等三大利多，營收衝上6.9億元，月增85.31％、年增加498.41％。

而在邊境管制鬆綁助攻下，星宇航空11月旅客人數較10月增加八成，單月營收6.2億元，月增62.07％、年增7.52倍，創登錄興櫃來新高，且當中客運營收就占了4.69億元，法人指出，客運復甦力道強勁，星宇航空12月訂位量較11月成長逾四成，加上將迎接農曆春節旺季，航班也可望陸續增加。