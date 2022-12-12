十強前11月營收 衝破15兆

上市櫃公司今年前11月累計營收前十大，依序為鴻海（2317）、台積電（2330）等公司，十家公司合計營收超過15兆元，表現亮眼。

台股營收前十強除了組裝龍頭鴻海及晶圓代工龍頭台積電外，尚有和碩、廣達、仁寶、緯創、台塑化、大聯大、日月光投控、長榮。其中，全球晶圓代工龍頭台積電11月營收222.7億元，月增5.9％，創歷史新高，第四季營收可望達成季增2.2％～6.3％的財測高標。

展望2023年第一季，法人認為，台積電營運動能將轉淡，主要是蘋果5奈米晶片進入淡季，投片調整，7奈米、6奈米產能利用率大幅下降，好在台積電於1月成功漲價4％～6％，預估整體第一季營收季下滑12％，2023年第二季需求前景仍不樂觀，預估營收持平。

儘管如此，2023年下半年在產業庫存調整靠一段落後，台積電營運將逐步回升，且2024年在各大客戶，包括蘋果、超微、輝達、高通、聯發科等導入3奈米新晶片下，台積電業績將再度爆發。

台積電12日股價下跌1.35％、收475元，領跌指數，台積電15日將除息，因營收即將進入淡季，市場買盤縮手。

第一金投顧指出，本周聯準會（Fed）將召開最新利率決策會議，同日台灣央行也將舉行理監事會議，預期美國升息2碼、台灣升息半碼。本周美、歐、英、台利率會議將陸續登場，加上最新11月美國消費者物價指數（CPI）也將公布，目前估為7.3％，市場觀望氣氛，恐不利權值股表現。

國泰證期資深經理蔡明翰也指出，市場觀望美國升息的動作，導致信心不足，指數量縮震盪格，但聯準會若果如預期升息兩碼，後續可偏多操作，理由是美國聯準會升息趨緩，市場風險降低，美元持續弱勢，新台幣走升，外資將會回流台股。

他建議，可觀察外資借券賣出餘額狀況，一旦不確定性因素解決，外資投降回補，帶動加權指數回升，12月下半場，台股向上攻堅可期。

由於權值股表現通常跟隨指數腳步，等待升息確認後，資金回流外資轉多，指數便會由權值股轉強所拉抬。