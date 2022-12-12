15檔尖兵雙成長 異軍突起

今年已進入尾聲，台股上市櫃公司結算完畢11月合併營收概況，目前全球經濟雜音頗多，部分消費性電子業大幅度修正，營運遭遇逆風，但仍有異軍突起的公司11月繳出「雙成長」優異成績單，如有緯創（3231）等。

台新投顧副總黃文清認為，疫情紅利消散，全球需求回歸基本面，但因先前的貨幣政策寬鬆、各國進行補貼、俄烏戰爭等因素，使得通膨不斷上漲，為了抑制通膨，以美國為首的聯準會進行升息，企圖藉由緊縮的財政政策，降低通膨，讓民眾的生活回歸正常，但通膨難打，卻可能引發經濟衰退的疑慮，再度引發需求疲弱，目前以電視、記憶體、筆電、智慧機、貨櫃航運等產業相關供應鏈進入修正期，不過台股上市櫃公司營運也並非全部慘澹，11月仍有業績突出的企業。

觀察11月合併營收較上月及去年同期呈現成長的「雙成長」個股，再搭配三大法人近五個交易日買超的有緯創、彰銀、健喬、合庫金、廣積、中租-KY、台灣高鐵、神準、亞翔、中鼎、光罩、京城銀、華星光、元晶及普安等個股，產業集中在解封受惠、伺服器、工業密腦、網通、半導體設備周邊、政策受惠股如太陽能。

緯創受惠於雲端伺服器子公司緯穎挹注下，11月合併營收達886.04億元，月增12.7％、年增2.8％，累計前11月合併營收8,879.69億元，年增16.1％，並已超越去年全年。

緯創表示，2023年首季進入傳統淡季，預期筆電以及顯示器出貨都將再下滑，桌機則可望持平。

亞翔是工業機電系統整合工程大廠，來自半導體產業擴產需求，在手訂單規模續增，日前更取得聯電新加坡Fab12i廠區擴建新廠P3廠的廠務設備訂單達64.88億元，營運看旺。

廣積今年第三季在網通訂單大量出貨帶動，營收及股價同步走揚，廣積2023年還有中階機種大單排定出貨，整體美系網通大單至少貢獻3年～5年，是廣積成長最快的產品線之一。