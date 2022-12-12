上市櫃公司11月淡季效應明顯，單月合併營收降至3.4兆元，今年第三低、月減9.73％、年減12.17％；累計前11月達39.55兆元、年增7.29％，直逼40兆元大關，仍繳下歷史同期新高佳績。

此外，11月營收繳出歷史新高的家數為87家，創新高家數為今年第四低，仍表現優於10月的74家，但遠遠低於去年同期160家、僅剩將近半數。

景氣轉淡，10月營收已開始明顯下滑，據統計，11月營收月增前三大產業為：IPC月增8.06％、IC設計4.6％、生技3.3％；至月11月營收月減最多為金融衰退65.72％、零售及PC相關各達35.51％、16.88％，預期第四季獲利也明顯受到衝擊。

萬寶投顧董事長朱成志表示，今年以來市場一直傳出半導體庫存調整，11月包括聯電等許多半導體股營收都明顯下滑，但台積電因先進製程，11月營收反而逆勢創歷史新高，但預期12月將降到1,900億元，掉到2,000億元以下，預期12月會更低。不過，11月衰退的產業主要以電子及金融股為主，傳產仍有不錯表現，如生技股等。

不過，朱成志強調，不只11月及12月營收會不好，預期明年第一季營收還會不好，但機構法人早已心知肚明，只有散戶感到訝異，但「這並不讓投資機構意外」，「明年第一季營收表現，應會比大家預期不好還要好一點」。目前市場傳出明年1月9日大陸境外入境將放寬至「0+3」，若可獲得證實，將有助未來大陸需求大幅跳升。

台新投顧副總黃文清分析，11月淡季效應明顯，再加上PC、NB、半導體產業等都在消化庫存，尤其去年11月衝高至3.88億元，比較基期偏高，致11月出現二位數的年減。

黃文清也看好，近來中國大陸漸朝解封，將有助於刺激消費成長，有助上市櫃公司未來營收表現。

此外，接下來12月是美國聖誕節消費旺季，若消售情況佳，也不排除12月營收可望持穩。

延伸閱讀

淡季來了！上市櫃11月營收今年第三低

土洋對作！外資提款官股護盤 10檔逢低敲

10檔高周轉率股 這檔飆40％人氣超旺

台股ETF資產規模飆新高 11月暴衝1,200億