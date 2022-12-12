台股回檔 里昂看指數「僅13,500點」

台股12日受美股前一個交易日殺尾盤影響，再度出現較大幅度拉回，重返「萬五」大關之路受阻，里昂證券指出，放眼明年，不能忽視電子產品需求疲軟、尚無落底跡象，且需求不振將擴及非科技產品的風險，持戒慎恐懼心態，對台股指數預期僅13,500點，為外資圈最低。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提醒，隨晶片缺貨問題慢慢接近尾聲，某種程度上降低變數，然儘管大陸對疫情的管控措施有所放緩，仍是明年科技業獲利的一項風險因子。相較於摩根士丹利、瑞銀證券等對台股明年高點預期突破「萬六」，樂觀情境甚至直逼「萬九」，里昂證券的觀點顯得相當保守，指數預期相差2成，持續引發討論。

里昂認為，消費性電子產品需求普遍疲弱，迄今還沒看到谷底；另一方面，雖然機能性服飾、休閒運動服裝、電動自行車（e-bikes），以及委外代工策略的轉變都對台系供應鏈有利，但非科技產業恐怕難獨善於廣泛的需求不振壓力之外。

陳鈞寧進一步解釋，由於電子庫存調整循環有從明年上半年進一步向後延伸的風險，加上基期因素，研判科技產業明年上半年將面臨營收與毛利率的逆風，至下半年拉貨需求浮現，以及比較基期降低後，將重新驅動營運動能，也就是說，科技業明年可能呈前低後高的倒吃甘蔗之勢。

考量科技類股與傳產股明年的表現空間，里昂提出2023年投資四大主軸，包含：雲端、潔淨科技、供應鏈重組受惠者、大陸解封概念股。

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