12月14日一分鐘強弱勢股

12月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

圓展(3669)

10

新品上市報捷+智慧醫療事業擴大、ODM/OEM Q4挹注營收

M31(6643)

10

先進製程客戶開案量增，11月營收表現靚、續創歷史新高

森崴能源(6806)

10

台電二期風電營收最快明年H2認列，力拼明年營運躍進

麗臺(2465)

9.99

顯卡出貨回溫；隨加密貨幣重啟漲勢，股價早盤強勢登頂

華擎(3515)

9.96

AMD、NVIDIA推出新品有利後市，股價早盤急拉奔漲停

撼訊(6150)

9.93

板卡庫存9月去化完畢，Q4起營運回穩往上，股價開高走高

一詮(2486)

9.91

成交量翻近5倍增、破1.4萬張，股價收復短均線、半年線

松瑞藥(4167)

9.91

歐洲抗生素供不應求、大陸掀藥品搶購，股價連拉3根漲停

盛達(3027)

9.9

缺電題材火熱，無畏遭列警示股，股價攻高、破20年高點

大宇資(6111)

9.89

11月營收年增近2.5倍，加上實施庫藏股助攻，股價強漲

製表：方歆婷

12月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

台康生技(6589)

 9.97

乳癌相似藥遭美FDA提生產、設施缺失，股價跳空跌停

台耀(4746)

 6.68

身為台康生技大股東，遭利空拖累，股價一度下殺至跌停

威致(2028)

 6.05

外資反手賣超147張；短線獲利了結賣盤下車，股價翻黑

南光(1752)

 4.64

台康生技充填代工廠，同遭利空波及；投信轉賣150張

巨虹(8084)

 4.31

賣盤小幅調節，股價拉出長黑K線，摜破短均線、月線

神隆(1789)

 4.24

三大法人聯袂賣超471張，自營商賣391張；外資連3賣

明基醫(4116)

 4.21

股價觸3個月來新高後，獲利了結賣壓出籠，拉長黑K棒

中化生(1762)

 3.99

外資連3賣，昨賣269張；股價漲多、拉回測5日線支撐

太景*-KY(4157)

 3.9

短線獲利了結賣盤下車，股價漲勢暫歇、觸波段高點後回檔

海光(2038)

 3.76

外資昨反手賣超452張；11月營收8.87億元，年減逾1成

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組