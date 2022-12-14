12月14日一分鐘強弱勢股
12月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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圓展(3669)
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10
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新品上市報捷+智慧醫療事業擴大、ODM/OEM Q4挹注營收
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M31(6643)
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10
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先進製程客戶開案量增，11月營收表現靚、續創歷史新高
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森崴能源(6806)
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10
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台電二期風電營收最快明年H2認列，力拼明年營運躍進
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麗臺(2465)
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9.99
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顯卡出貨回溫；隨加密貨幣重啟漲勢，股價早盤強勢登頂
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華擎(3515)
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9.96
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AMD、NVIDIA推出新品有利後市，股價早盤急拉奔漲停
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撼訊(6150)
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9.93
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板卡庫存9月去化完畢，Q4起營運回穩往上，股價開高走高
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一詮(2486)
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9.91
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成交量翻近5倍增、破1.4萬張，股價收復短均線、半年線
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松瑞藥(4167)
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9.91
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歐洲抗生素供不應求、大陸掀藥品搶購，股價連拉3根漲停
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盛達(3027)
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9.9
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缺電題材火熱，無畏遭列警示股，股價攻高、破20年高點
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大宇資(6111)
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9.89
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11月營收年增近2.5倍，加上實施庫藏股助攻，股價強漲
製表：方歆婷
12月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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台康生技(6589)
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9.97
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乳癌相似藥遭美FDA提生產、設施缺失，股價跳空跌停
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台耀(4746)
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6.68
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身為台康生技大股東，遭利空拖累，股價一度下殺至跌停
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威致(2028)
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6.05
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外資反手賣超147張；短線獲利了結賣盤下車，股價翻黑
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南光(1752)
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4.64
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台康生技充填代工廠，同遭利空波及；投信轉賣150張
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巨虹(8084)
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4.31
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賣盤小幅調節，股價拉出長黑K線，摜破短均線、月線
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神隆(1789)
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4.24
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三大法人聯袂賣超471張，自營商賣391張；外資連3賣
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明基醫(4116)
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4.21
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股價觸3個月來新高後，獲利了結賣壓出籠，拉長黑K棒
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中化生(1762)
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3.99
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外資連3賣，昨賣269張；股價漲多、拉回測5日線支撐
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太景*-KY(4157)
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3.9
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短線獲利了結賣盤下車，股價漲勢暫歇、觸波段高點後回檔
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海光(2038)
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3.76
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外資昨反手賣超452張；11月營收8.87億元，年減逾1成
製表：方歆婷
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