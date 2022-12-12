航運法說陽明先登板 估運價見拐點曝光

航運法說連番上陣 陽明先登板 運價成焦點 市場預測「這時」見拐點

美國聯準會（Fed）、台灣央行將在本周召開今年最後一次利率決策會議，市場觀望氣氛濃厚，航運股法說會輪番登場，先由陽明今（12）日打頭陣、裕民（2606）13日登場、四維航（5608）14日登板、萬海（2615）16日接棒，貨櫃三雄今（12）日股價股價持穩，長榮（2603）收平盤、陽明（2609）及萬海跌幅在1％左右，其中陽明法說會將聚焦運價何時見底反轉，陽明董事長鄭貞茂日前指出，「今年是變化莫測的一年」，但最壞情況已過，明年可以迎接曙光。

貨櫃市況需求走弱，運價難漲易跌，股價不易強過大盤，上周上海出口集裝箱運價指數（SCFI）周跌幅收斂至2.84％，其中，地中海航線已止跌反彈，多家航商、貨代業者透露，近期歐洲線、台灣到大陸的貨量開始增加，尚須時間判斷是終端需求增加，還是傳統上趕在亞洲生產基地過年前備貨；業內人士認為，未來運價若止跌或跌勢持續收斂，對貨櫃三雄明年營運有利。

農曆年前貨櫃運價可望止穩，年後的前二到三周，亞洲生產基地陸續開工，貨量恐不足，研判歐美航線運價持續修正，處於區間震盪小漲小跌的格局。業界普遍認為，美中歐三大經濟體同步放緩，俄烏戰爭與通膨，庫存下調、大陸清零會延續多久是關鍵，上半年新訂單走勢仍不明朗，惟對下半年有所期待。

至於散裝航運部分，中小型船也面臨類似貨櫃航運外溢效應消失現象。波羅的海運價指數（BDI）上月下跌逾28％，大陸載運噸位數減少是關鍵；近期太平洋地區貿易活動積極，加上大陸優化清零，激勵上周BDI指數連四紅，近期四維航、裕民等法說，將對後市提出看法。

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（旺得富理財網 黃順德）