裕隆今爆量飆漲近7％ 專家：3利多繼續衝

台股今（12）日開低走低，跌92點，收14,612點，再度失守月線，成交窒息量僅1,515億元。裕隆（2201）在連6跌後，雖被台灣永續指數成分股剔除，但因有電車題材護體，今股價仍強勢大漲近7％，收66.6元，成交爆量5.7萬張，逾2.4萬張排隊買不到。專家分析，裕隆坐擁3利多，防疫險虧損趨緩、裕隆城商場明年底營運、狂吸2.5萬張訂單的電動車n7將出貨，看好裕隆明年獲利佳。

裕隆旗下充電事業裕電俥電（前身為裕電能源）在台市占5成，有安裝、營運3,000支充電槍經驗，12月搶下新加坡新設公共電動汽車充電站標案，負責其中4,315支充電樁，也是台廠首度將充電樁技術輸出海外。

裕隆因轉投資新安東京海上產險防疫險虧損，使前3季每股虧1.98元，但法人指出，若排除防疫險一次性影響，裕隆前3季每股賺4.9元。

法人指出，裕隆擁3項利多：1、本業體質調整效益逐季顯現，防疫險影響將趨緩；2、裕隆城商場部分將於明年底貢獻營運；3、與鴻華研發的第1款電動車n7將於第4季出貨，未來透過鴻華接單裕隆代工，打入新能源車市場具想像空間。

展望明年，法人認為，隨防疫險認列可望減少，加上先前晶片吃緊問題可望逐步解決，以及裕隆城將於明年年底營運，挹注租金，看好裕隆明年獲利表現。

摩爾投顧分析師張貽程表示，可留意年底集團股，在外資放耶誕節長假後，上檔賣壓將相對減輕，內資作帳資金可望進場，包括裕隆、華新（1605）、台積電（2330）、潤泰（2915）、永豐餘（1907）等均為焦點。

高盛和中信投顧同樣看好電動車產業，未來將高速成長。高盛認為，電動車製造委外商機龐大， 預估2025年將有80萬輛電動車委外訂單、商機360億美元，2030年將爆炸式成長到320萬輛、達1,440億美元。

中信投顧相對看好個股，包括裕隆、台達電（2308）、鴻海（2317）、矽力-KY（6415）、新唐（4919）、貿聯-KY（3665）、漢磊（3707）、和大（1536）、智伸科（4551）、胡連（6279）及康普（4739）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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