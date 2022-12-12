外資賣超60億 台股黑天鵝罩頂創新低量

外資賣超60億 三大法人賣超台股80億元

外資等三大法人周一（12/12）合計賣超台股80.58億元。包括外資與陸資賣超60.02億元；投信法人賣超2.5億元；自營商自行買賣係賣超1.53億元，自營商避險部分係賣超16.52億元，合計單日賣超18.05億元。

業內人士指出，新冠疫情解封後，原期待終端消費能刺激景氣持穩復甦，但自行車與高爾夫球桿都傳來庫存調整壓力，這兩大產業短期飽受黑天鵝籠罩，另外，塑化業下游也傳來需求不振陰霾，顯示解封後初期的終端消費，除觀光旅遊、餐飲、航空等叫座外，其他產業或暫宜保守看待。此外，政策面打房仍未手軟，也使營建業在明年的營運成長，暫宜低調視之。

（工商時報 數位編輯）

台股跌92點險守14,600關卡 量能1,515億創今年新低

市場觀望美國聯準會（Fed）本週將召開的利率決策會議，台股早盤一度下跌逾150點，失守14600點關卡，隨金融股止穩回升，指數跌勢逐步收斂，終場收在14612.59點，下跌92.84點，跌幅0.63%。

台股今天成交值降至新台幣1515.49億元，創今年新低。

類股表現方面，電子股指數下跌0.79%，成交比重約57%；金融股尾盤翻紅，上漲0.05%。航運、鋼鐵、塑膠類股皆走低，分別下跌0.86%、0.5%、0.56%。

權值電子股台積電今天以475元作收，下跌1.35%；聯發科跌2.33%，收712元，聯電收平盤43.5元。

金融股普遍弱勢，國泰金跌0.24%，以41元作收；富邦金、兆豐金收平盤57.5元、31.15元。

政策支持的太陽能族群部分個股走揚，達能收漲停15.75元，茂迪漲2.33%，收在30.7元。航空雙雄同步收黑，長榮航、華航跌幅皆超過1%。

富邦投顧指出，市場關注本週公布的美國公布11月消費者物價指數（CPI）數據，與美國聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結果。

(中央社)

《盤後解析》上周台股止漲 市場轉趨保守難脫整理

漲多拉回，台股回防14600點！歷經連5週驚驚漲格局的台股在上周踢到鐵板，兩度挑戰15000點卻未能站穩的台股在上周終止週線連5紅走勢，今天未開盤前又遭逢美股重挫壓力，雖然股王大立光(3008)、玉晶光(3406)、國巨(2327)、光寶科(2301)、華碩(2357)等電子股逆勢收紅，中化(1701)、幸康(3332)、健亞(4130)、高僑(6234)、鈺緯(4153)、耀登(3138)、久裕(4173)、營邦(3693)、富驊(5465)、生達(1720)、泓格(3577)、聿新科(4161)、兆勁(2444)漲停，裕隆(2201)強勢收高，此波扮演台股多頭總司令的台積電(2330)、創意(3443)等半導體個股股價面臨獲利了結賣壓漲多拉回，權值股表現不佳，拖累台股指數開低收低，成交量也明顯萎縮。

終場加權股價指數約14612.59點，下跌92.84點，成交量約為1515.49億元。OTC指數為187.43點，下跌0.71點，成交量為599.9億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲1.04%，其次是電線電纜類股及網通類股，分別上漲0.49%及0.26%，表現較差者為半導體類股、其他類股及百貨類股，其中半導體類股下跌1.26%，其他類股下跌1.17%，百貨類股下跌0.9%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲3.26%，表現最差為化工類股、下跌1.67%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股重挫拖累下，指數開低走低，盤中一度失守14600點，不過尾盤時買盤進場指數小幅拉抬，終場下跌92.84點，以14612.95點作收；台股經過連5周急漲，兩度挑戰15000點未能站穩，於上周終止漲勢，顯示高檔套牢賣壓不輕，加上年底將至，市場轉趨保守不願追高，國際股市亦多處理高檔拉回整理，預期短線台股指數難脫整理格局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股11月強勁反彈，一度站回萬五大關，不過也湧現獲利了結賣壓，由於本周將有多項重要經濟數據公布，包括13日美國公布11 月消費者物價指數（CPI）、15日公布最新利率決策，市場觀望的投資氣氛濃厚，在無明顯主流帶動、外資陸續放長假的情況下，本周盤勢偏震盪，預期具籌碼優勢的中小型股相對較有表現空間。

元富投顧總經理鄭文賢表示，非農薪資年增率不減反增至5.1%，及上周五公布美國ppi年增率降幅不如預期，引發市場擔憂Fed終端利率目標高於市場預期，美債殖利率回揚，美股四大指數跌破月線支撐；外資不若11月大買台股，12月再度轉為賣超，台股漲多拉回，周一順勢跌破月線。台股近期在14,500點附近狹幅波動，同國際股市處在月線、半年線遊走，等待進一步國際情勢發展。

鄭文賢指出，本周台股盤勢，端賴周二美國cpi數據、及週四Fed會議而定，Fed會議前台股不脫盤整格局。目前市場預期11月cpi年增率從7.7%降至7.3%、核心cpi年增率則從6.3%降至6%，若cpi降幅不如預期，恐導致市場波動。

再者，利率期貨顯示Fed明年3月升至4.9%，年底則降息2碼至4.4%，惟近期通膨維持高檔，不排除powell談話偏鷹派、利率目標高於預期，台股萬五壓力大，本周將處在14,300~14,800波動。

（時報資訊 張漢綺）

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