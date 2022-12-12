台積電15日除息 股東數回升至144萬人

台積電第2季現金股利將於12月15日除息，每股配發2.75元現金。台積電上周股東人數增加1萬3,924人，達144萬7,645人。

台積電第2季現金股利將於12月15日除息，每股配發新台幣2.75元現金，總金額713.08億元，預計明年1月12日發放。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，過去13次除息皆順利完成填息；其中，9度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

隨著外資、自營商及投信賣多買少，台積電上周股價自492.5元，滑落至481.5元，下跌11元，跌幅約2.23%。台積電持股超過1,000張的大股東人數自1481人，降至1471人。

據台灣集中保管結算所統計，台積電12月9日零股股東人數攀升至88萬3,855人，單周增加7,123人；持股1至5張股東人數增至46萬4,132人，增加5,869人。台積電股東人數增至144萬7,645人，增加1萬3,924人。

法人表示，台積電每股配息2.75元，僅占9日收盤價的0.57%，不排除重演秒填息戲碼。由於美國升息動向持續牽動國際股市及台股走向，也將是左右台積電除息行情的關鍵。

至於台積電基本面，法人看法分歧，部分法人看好台積電年度營收最快可望於明年挑戰1,000億美元大關，另有法人預期，受供應鏈持續去化庫存影響，台積電明年上半年營運將回歸傳統季節性循環，全年營收恐難以達到1,000億美元，以新台幣計的營收可能負成長。

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