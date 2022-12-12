12/12上市、櫃企業營運快報

今（12/12）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.政府逐步放寬因應疫情相關管制，杏一（4175）積極拓展營運版圖！12日表示今年年底前新布局3座商場，屏榮醫院商場、義大醫院商場以及北市聯合醫院陽明院區，預期將有助於未來業績成長。

2.新顯卡上市推升電競相關散熱風扇產品拉貨動能，為動力-KY(6591)今年第4季、明年營運帶來正面挹注，動力-KY表示，隨著電競產業市場規模持續放大，尤其中國地區，有機會帶動客戶訂單需求持續增加，為未來營運增添動能，審慎樂觀看待明年營運。

3.易威（1799）受惠生產基地優勢，在CDMO（委託開發暨製造服務）和藥物開發並進中，董事長林翰飛表示，隨著液態口服劑型癲癇藥完成包裝更改、抗發炎藥和中國心衰藥都可望取得藥證，明年將力拚轉盈，正式進入獲利新紀元。

營運進入大轉骨的易威，是在2013年併入美國專攻學名藥和新劑型新藥公司。

4.汽車零組件公布11月營收，精確(3162)連續兩個月營收站上3億元，11月再創史上新高，達3.14億元，年增83.33％，累計前11月營收21.23億元，年增72.42％。

廣華-KY(1338)先前法說會預告，因大陸封控及缺料影響，11月及12月營收旺季不旺，公布的單月合併營收為6.03億元，年減18.25％，累計前11月營收為68.8億元，年增6.04％；麗清(3346)11月營收7.23億元，年增20.37％，創歷史單月新高，累計前11月營收57.15億元，年增14.78％。

5.碳纖維複合材料大廠拓凱實業（4536）今年營運未受中美貿易戰、大陸封城及俄烏戰爭太多影響，受高階自行車、安全帽及球拍三大運動休閒類產品增長，航空產業需求增溫的激勵，前11月合併營收首度破百億元，飆史上新高。

拓凱11月合併營收10.39億元，年增幅15.32％，不單改寫同期新高，也創單月第三高。

6.氣動元件雙雄亞德客-KY及氣立11月及前11月營收增減不同調，對第四季至明年營運看法也大相逕庭。

亞德客11月及前11月營收均創同期新高，預期第四季至明年營運正向發展。氣立客戶以電子產業居多，11月營收月增、年減，第四季至明年上半年營運保守看待。

7.欣新網(2949)今年9月公開發行，12月6日獲准登錄興櫃，預計12月14日正式登錄興櫃，券商認購價格74元，由台新證券輔導，目標2023年上市櫃。

該公司11月受惠於雙11檔期以及「Power AI智能投手」廣告智能投放系統提升效益，單月營收5.73億元，年增70.77％，創下史上新高，累計前11月營收37.45億元，年增55.04％，進入第四季銷售旺季，雙12接棒雙11檔期，可望推升第4季營收再戰高峰。

8.利機(3444)11月單月合併營9132萬元，月增加24%，相較於去年同期減少9%。累計前11月營收為9.88億元，較去年同期衰退12%，雖整體營收下滑，但獲利不受影響，累計毛利率較去年同期上升4個百分點，獲利表現遠優於市場預期，法人樂觀看好，利機今年每股稅後營運拚傳逾5元，創獲利新高。

9.櫃買中心12日表示，創櫃板再添生力軍，海神水下事業公司（7632）將於12月19日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是電子科技業。

10.台灣醣聯（4168）12日宣布，目前正於美國進行臨床一期試驗的抗癌新藥GNX102，除一期藥物增量試驗順利進行外，將同步啟動該藥物機轉、療效、癌種之深入分析，以強化下一階段實驗設計之準確度及療效呈現。