台股跌逾百點 半導體三雄齊跌 3類股撐盤

台股加權指數12日開低在14,658.46點，權王台積電（2330）開在476.5元，壓抑指數，大型權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、長榮（2603）等皆往下，11月營收創新高、解封概念股及太陽能族群逆勢走揚，CPI數據公布前，市場信心不足，台股早盤跌幅擴大，指數下跌逾百點。

美股9日下跌，PPI數據高於預期、美債殖利率上揚，以及本周CPI通膨數據與聯準會會議之前，股市投資人謹慎觀望。

道瓊工業平均指數12月9日終場下跌0.90％（305.02點）、收33,476.46點。那斯達克指數下跌0.70％（77.39點）、收11,004.62點。費城半導體指數下跌0.86％（23.72點）、收2,721.02點。

統一投顧指出，美國通膨降溫，聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，市場預期，12月中旬FOMC會議將會放緩升息。此外，中國大陸各地解封，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季。

美國公布11月生產者物價指數PPI年增7.4％略高於預期，本周仍需觀察11月CPI消費者物價指數以及聯準會13日最新利率政策。

加權指數9日強彈重新站上月均線，短線化解翻空疑慮，投資人可等經濟數據干擾落幕後，逢回擇優操作。統一投顧建議，可布局伺服器（Server）新平台供應鏈、綠電相關、中概股與汽車及其零組件等。

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