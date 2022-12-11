12/12盤前》解封後 這族群面臨3隻黑天鵝

台股今（12/12）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股周K線五紅後翻黑，在法人作帳行情啟動下，投資專家表示，看好15日台積電填息行情，預估年底前加權指數有望反彈至15,200點。此外，金兔年的「紅包行情」也將接棒上演，預料明年1月17日農曆封關前指數將挑戰年線15,789點，半導體相關、集團作帳、電動車、景氣循環等題材股備受看好。

2.台股近期遭遇美股回檔拖累，半導體族群士氣難免受波及，所幸晶圓代工龍頭台積電單月營收改寫新高紀錄，野村證券最新指出，後續不排除半導體產業還有打第二隻腳可能，但正式定調「拉回就是買點」策略。

3.二極體廠強茂（2481）今年積極布局電動車市場，成效有望在明年開始展現。法人指出，強茂二極體及MOSFET產品線成功擴大拿下特斯拉電動車大單，預期明年在特斯拉的出貨動能將有機會翻倍成長，且後續自行開發的MOSFET更將開始大啖車用訂單，使強茂明年整體營運動能可望再度攀升。

4.盤面上符合三大法人買超逾兩日、11月營收較上月及去年同期成長，以及股價站穩月線等條件的上市櫃個股，共有緯創、健喬、元晶、聚陽、威盛、亞翔、京城銀、閎康、華星光、神準、生達、中裕、聯合、兆勁、美時、世芯-KY等16檔脫穎而出，籌碼、基本、技術面同步亮起多方訊號，續航力道可期。

5.後疫情時代回歸正常生活商機拉開帷幕，里昂證券指出，台灣便利商店Q3起客流量回溫，表示內需消費開始回溫，強勁消費力料將延續到明年，加上原物料下跌，同步看好統一超（2912）與統一（1216）受惠空間，給予「優於大盤」投資評等。

6.雖然半導體生產鏈庫存去化恐延續到明年上半年，包括三星、台積電、英特爾、美光等半導體大廠下修資本支出，但邏輯及記憶體先進製程推進及新產能建置不受影響。

隨3奈米邏輯製程及1β奈米DRAM製程進入量產，京鼎（3413）及家登（3680）11月營收均創歷史新高，對明年持續成長抱持樂觀看法。

7.用藥旺季與雙11效應，生醫廠商11月營收高歌，永日（4102）、東洋（4105）、健喬（4114）、葡萄王（1707）、軒郁（6703）、長聖（6712）、聯合（4129）、醫揚（6569）等12家公司創下新高，法人看好業績熱度可延續下，全年可望交出亮麗成績單。

8.房地產「代銷霸主」愛山林（2540）董事長祝文宇表示，因應未來五年將有246億元自地自建案全面開工，股本將逐步擴大到50億元最適規模；展望明年，預期房市將呈現量縮、價有撐格局，愛山林看好剛性需求，明年推案目標近1,500億元，聚焦雙北市和基隆、新竹。

9.飲料包材廠宏全（9939）受惠台灣、大陸及東南亞廠營運三路齊發，11月合併營收18.09億，年增13.05％，繳出淡季不淡成績，前11月合併營收229.17億，年增16％，高於2019全年215.27億，提前創年度新高。

10.第四季向來是消費市場旺季，但今年在高通膨與升息、進出口貿易緊縮、供應鏈斷鏈、疫情尚未消散、地緣政治與戰爭效應等全球總體經濟環境影響，市場旺季熱度不足，不過，友訊（2332）今年營收仍呈雙位數成長，展望未來，友訊董座郭金河表示，12月是傳統消費旺季，預計對消費市場有所助益，展望未來也不會懈怠，將採取適當的策略因應，期望在經濟寒冬中穩步成長。

11.半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）不畏半導體終端需求鬆動、生產鏈庫存升高的影響，持續逆勢繳出亮眼成績，11月合併營收1.53億元，連續二個月創下歷史新高，法人預期第四季營收將較上季成長約4成並續締新猷。隨著5奈米及3奈米先進製程產能開出並帶動IP強勁需求，M31直接受惠，對明年抱持樂觀看法。

12.台翰（1336）受客戶年底假期、工作天數減少影響，11月合併營收終止連八月成長，達2.51億元，年增23.3％，刷新歷年同期新高紀錄，11月非印表機業務已提升至5％。

累計台翰今年前11月營收24.62億元，年增29.01％。

13.受到今年消費性電子需求不振影響，軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹（8039）、亞電（4939）今年營運略顯疲弱，不過隨著市場去庫存漸漸有成，兩家業者均看好明年上半年產業有望落底，且積極布局的新材料、新應用亦將逐步發酵，有望為明年營運帶來重要成長動能。

14.NVIDIA中高階顯卡新品RTX 4080、4090上市銷售潮啟動，主要客戶對於應用在這兩款的散熱風扇產品拉貨力道增溫，動力-KY（6591）11月合併營收1.41億元順利回到今年3月以來的新高。

15.RISC-V處理器矽智財（IP）晶心科（6533）公告11月合併營收1.17億元，創今年以來單月次高。法人指出，晶心科在中國客戶全力衝刺RISC-V效益帶動下，使委託設計（NRE）認列業績持續明顯攀升，加上量產權利金挹注，預期第四季合併營收可望改寫新高，全年獲利將賺進超過一個股本並再締新猷。

16.上櫃公司中，包括健喬、神準、閎康、家登、中裕、朋程、東洋、聯合、晶采、聖暉*、軒郁、新晶投控等12檔，在上周三大法人賣超295億元之際，逆勢獲其青睞，三大法人買超0.01億～4.78億元不等，9日單日也加碼0.01億～3.00億元，具基本面、籌碼面雙優，由生技股與電子股分庭抗禮。

17.半導體產業週期調整並未影響先進製程的發展，台積電（2330）於美國亞利桑那州投資的晶圓廠上周迎來移機典禮，作美國史上最大的外國直接投資案之一，總金額上看400億美元，相關概念股閎康（3587）、宜特（3289）營運潛力十足。

18.IP指標股世芯-KY（3661）營收創新高，嘉澤（3533）明年獲利展望正向，獲得大型投顧機構青睞，中信投顧、凱基投顧分別給予世芯-KY、嘉澤「買進」投資評等，且目標價都高居四位數，兩大人氣股是否登上千金寶座，是市場近期話題之一。

19.美債殖利率倒掛，加上聯準會（Fed）利率決策會議即將登場，市場氣氛趨於觀望，資金回歸基本面，電子族群仍受庫存去化壓力，買盤轉進剛性需求強勁，且具有藥證、解盲題材，業績繳出亮眼成績的生技類股，健喬（4114）、寶齡富錦（1760）等頻獲多方追捧。

20.台指期9日呈現開高震盪走高格局，盤中雖一度回測月線，但在電子三雄領軍下，指數震盪後走高，終場以紅K棒、留下影線作收，收在14,707點，上漲212點。

專家表示，目前指數終止連續下挫，且重返月線之上，不過，短線橫盤震盪整理機率較大，先以中性區間看待為宜。

21.近月美國通膨開始降溫，但市場普遍預期明年通膨率仍會處於高檔，使聯準會維持高利率的貨幣政策。投信法人表示，明年的高通膨、高利率及經濟成長放緩，使大盤表現空間有限，選股成為獲得超額報酬的關鍵。在企業資本支出支撐下，明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升，其中以雲端、綠電及無人化趨勢，最具成長潛力。

22.在多元電力與電動車為全球兩大投資顯學下，群益投信推出的全台首檔鎖定雙電主題之基金「群益智慧聯網電動車基金」已於今年12月5日成立，募集金額逾新台幣45億元以上，創下今年來所有股票型基金最佳募集金額。

23.中國人民銀行12月5日降低金融機構存準率1碼，此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約5,000億人民幣，可望帶動陸股反彈行情。

24.受惠11月台股彈升行情，券商業績報佳音，元大證、凱基證、群益證等單月賺逾5億，累積虧損業績家數縮減為5家，券商業績強者恆強，累計EPS前六大為富邦證2.50元、玉山證2.40元、國泰證1.70元、元大證1.68元、華南永昌證1.54元、凱基證1.40元。

25.美國通膨有感下降，聯準會（Fed）升息可望趨緩，國際美元指數重挫，外資大肆回頭，新台幣從10月底的逾六年新低32.319元強勁反彈，12月初一度升破30.5元重要心理關卡，一個多月狂飆1.864元、漲幅6.12％，市場更喊出「挑戰2字頭」。但根據本報對金融業者問卷調查，96％認為新台幣匯價明年第一季2字頭無望。（中性看待）

26.第四季國際油價再現急跌、石化低檔盤整超乎預期，不僅台塑化營運虧損壓力升高，台塑、南亞及台化也因沒現金股息一次性挹注，石化、電子材料本業動能趨緩，轉投資收益縮減，第四季獲利季減幅度恐將加大，集團年終獎金4.5個月基準目標不保。（中性看待）

27.隨著大陸中央放寬防疫管控，各地方省市為搶救外貿也火速整裝，踏上組團出海搶單的步伐。以外貿為經濟重心的沿海大省11月起搶先起跑，至今已有江蘇、浙江等9個省市地方官員先後率領萬人大軍出國搶單，一展拚經濟決心。

28.大陸官方7日公布「新十條」大幅放寬防疫政策，市場關注陸港兩地何時可以通關。香港特首李家超10日出席活動時透露，2023年香港與大陸通關有現實可能性。港媒報導，陸港兩地很有可能在農曆新年前啟動大規模免隔離旅行試點計畫。

B.利空因子：

1.台美股市今年「耶誕行情」恐將落空！外電報導，美股通常在耶誕節過後及新年之前會掀一波漲勢，也就是所謂的「耶誕行情」（Santa Rally），但美股今年提早在11月萬聖節前就漲一波，市場對2022年封關前還會不會上演「耶誕行情」持保留態度。

台新投顧副總黃文清也表示，美FOMC會議本周召開，會議前還有11月CPI數據將公佈，加上市場對明年美國經濟衰退疑慮再度升溫，預料在相關不確定性消除前，台股指數將持續在月線14,659點附近震盪。

2.攸關預售屋納管的《平均地權條例》修法，因受到建商各方意見拉扯擱置未排審，九合一大選後府院為回應年輕人平抑房價期待，立法院內政委員會預計在12月19日當周排案初審，若委員會對修法內容無共識，民進黨團預計在1月13日休會前，變更議程，將《平均地權條例》抽出來表決，完成三讀程序。

由於預售屋炒作問題依然嚴重，紅單轉讓給人空手套白狼之感，內政部積極遊說立委期待修改《平均地權條例》，將預售屋買賣納入管理。

3.美國11月生產者物價指數（PPI）年增率降至7.4％，連五月下滑，月增率0.3％與前月相同，但兩者增幅皆高於市場預期。受通膨超乎預期的打擊，以及觀望聯準會（Fed）下周利率決策，美股四大指數在上周五（12/9）全數收黑。

4.航運族群法說登場，陽明海運12日打頭陣、裕民航運13日、萬海航運16日接棒，還有四維航等。海運景氣下半年戲劇性反轉，貨量急縮，運價一路跌回2020年起漲點，連帶影響航空貨運、中小型散裝船市場，市場聚焦何時見底反轉，航運股獲利受鋒面壓力，來自航商第一手觀察，牽動台股百億資金走向。（中性看待）

5.我國水產及食品、飲料等已經補交3千餘件（一家業者有一件或多件）註冊資料，但僅不到千件被大陸核准，其餘產品因此不能輸入大陸。衛福部表示，未獲核准的原因經詢問陸方並未獲回應，已知有1,800多件廠商不願意再註冊；呼籲大陸採取公平公開方式處理，對內也會持續協助業者。

6.通膨、大陸清零防疫嚴控，加上歐洲氣候未現嚴寒，第四季國際油價反彈走勢不如預期，繼10月短暫回穩彈升後，11月再現急跌走勢，布蘭特原油每桶失守90美元，西德州原油（WTI）更跌破80美元整數關卡，最新12月9日布蘭特原油每桶更跌至76.1美元、WTI來到71.59美元，加上石化需求不振，台塑化第四季提列在途原料及庫存跌價損失愈顯沉重。

7.聯準會暗示即將放緩升息步調後，美元匯率開始走跌，但今年以來美元匯率漲幅依舊逼近10％。分析師看好明年在全球經濟衰退及通膨壓力持續下，美元有望守住今年漲幅，預計未來3個月美元兌日圓匯率將達1美元兌139日圓。（中性看待）

8.加密幣交易所FTX破產引發的連鎖效應持續延燒，據透露，銀行公會將帶領銀行業16日到金管會，開會討論銀行與虛擬通貨平台業者業務合作內容。依據近日etoro的信用卡刷上限額經驗，本國銀行作為國外相關帳戶轉帳，恐將進一步管制金額出入限制、出金天數延長等。

9.中央銀行15日將舉行第四季年終理監事聯席會議，市場預期當天凌晨美國聯準會（Fed）將發布升息2碼（1碼是0.25個百分點），根據本報對金融業者的問卷調查結果顯示，100％認為央行延續「緊縮」政策不變，其中95％認為央行會再升半碼、另也有5％估央行會暫停升息。

10.美國持續拉攏盟國圍堵中國半導體產業。日媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9日和日本經濟產業大臣西村康稔舉行電話會談，雷蒙多提出美日在中國戰略上既是盟友，希望日本響應美國對中國出口半導體的管制措施。

11.中華民國不動產開發公會全國聯合會龍頭楊玉全11日表示，平均地權條例修正案內容還有諸多有待研議之處，若明年1月硬要闖關三讀，勢必讓已經冷卻的房市，更雪上加霜，部分中小建商將面臨倒閉潮，甚至造成大者恆大的「財團化」趨勢，無助平抑房價、更無助年輕人買得起房。

12.8吋晶圓代工廠世界先進受到客戶訂單減少影響，11月合併營收降至32.01億元，為19個月來新低。由於生產鏈庫存去化恐持續到明年上半年，世界先進產能利用率第四季續降至70％左右，晶圓代工價格下滑4～5％，明年第一季希望透過替客戶提前備貨生產維持利用率，但價格預期將續跌，明年資本支出預期大幅下修六成至80～90億元。

13.受疫情影響，今年太陽光電、離岸風電進度雙雙落後！原先太陽光電目標11.25GW，截至12月初，光電實際只達成9.2GW，連續三年未達標，且差距愈來愈大；風電今年盼達200支風機安裝，但也無法達標。對此，經濟部表示，今年光電設置容量首度逾2.5GW，是歷年最多的一次，但疫情影響過大造成累計延宕數量未達標，未來會努力追趕。

14.再生能源設置進度連續多年未達標，2025年能源轉型拉警報，中央大學講座教授梁啟源表示，2025年再生能源不僅20％達不到，且依目前建置速度推估，再生能源發電占比在2025年恐僅11％，遠不如政府最新宣稱的15％，能源政策應重新檢討，才能滿足企業與民生需求。

15.入冬以來歐洲各地的風速下滑導致風電驟減，再次推升電價與天然氣價格，也曝露歐洲能源系統基礎設施的不足。

16.疫情創造大量高爾夫的打球人口，國內高球桿頭代工四雄，無論獲利或營收連續三年登頂，此盛況或可延續到明年第一季，不過，隨著全球疫情管制解封後，休閒多元化、庫存調整、及通膨壓抑經濟成長等三大議題，將為明年高球桿頭代工產業帶來巨大壓力。（閱讀全文）

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