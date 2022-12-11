台股年底登萬五 台股2名師選股策略曝光

台股周K線五紅後翻黑，在法人作帳行情啟動下，投資專家表示，看好15日台積電填息行情，預估年底前加權指數有望反彈至15,200點。此外，金兔年的「紅包行情」也將接棒上演，預料明年1月17日農曆封關前指數將挑戰年線15,789點，半導體相關、集團作帳、電動車、景氣循環等題材股備受看好。

華南投顧董事長儲祥生表示，上周台股震盪拉回，年底前台股仍要觀察美股波動，其中FOMC會議預期仍是升息2碼及明年兩次各升息1碼，目前市場解讀為中性偏多，但要注意會後聲明及談話，因通膨仍維持高檔，萬一調升明年利率目標區就不妙了。

第一金投顧董事長陳奕光分析指出，本周美聯準會應會升息2碼，但升息結束不代表貨幣緊縮結束，留意FED官員談話，台股目前反映產業訊息，台積電11月營收創高及Q4業績正向，全年獲利1兆元估占上市櫃全年獲利4兆元的25％，明年台股獲利減弱，台積電獲利占比上看30％，有利15日除息後填息表現。

陳奕光表示，台股內資主導盤勢力量增強，預期集團及投信作帳等個股有表現機會，指數年底前可望站回萬五、上看15,200點，而農曆年節較早，接續元月行情效應，1月17日封關前將攻堅年線。選股以集團作帳（電子五哥、金融）、戰略物資（半導體相關）、除息（貨櫃三雄）、景氣循環（面板、記憶體、被動元件、營建、原物料）等。

儲祥生認為，台積電15日除息2.75元，填息不是難事，但台積電赴美國投資，後續維持正常運轉及維修需要投入更多成本，以台積電今年11月營收創高，加以今年新台幣升值挹注，但國內外主要客戶11月業績已走弱，且明年沒有匯率因素，台積電明年獲利及毛利率都會下滑。綜合研判短期指數可望守住月線，年底前將可站上萬五，選股以跌深IC設計股、電動車、生技、高速傳輸及通訊股等，也可留意拉回承接壽險金控股。

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