運價連25黑卻驚見轉機 內行洩航運4利多

貨櫃三雄11月營收連跌，營收合計686.9億元，與去年同期相比大減36％，其中長榮（2603）為360.94億元，跌破400億元關卡，月減20.93％、年減29.29％，營收連4月下滑，創2021年6月以來新低；陽明（2609）為196.12億元，月減18.25％、年減43.13％，萬海（2615）為129.89億元，月減13.34％、年減43.27％。

華冠投顧分析師劉烱德觀察，國際油價破低，通膨可控、利多實體經濟（製造業）發展外，航運股同樣受惠且股價基期相對低，仍可留意。

全球海運市場仍受到通膨壓力、烏俄戰爭、大陸清零政策等影響，運費持續走跌。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來到1,138.09點，周跌33.27點，連25周收黑，惟跌幅僅2.84％、較上周跌幅4.76％，明顯收斂，其中遠東到地中海航線已見止跌，小漲14美元至1,827美元，且美國二大航線跌幅均收斂。

長榮指出，近期壅堵已逐步緩解，有助節省營運成本，展望後市，仍需觀望農曆年前客戶貨量庫存情形和出貨需求，將視市況來彈性調度營運船隊，以提升營收動能。陽明、萬海則表示，受市場供需波動、運價修正及客戶持續調整庫存因素影響，11月合併營收雖較10月及去年同期減少，但累計前11月營收仍年增2成。

攬貨業龍頭台驊控股（2636）認為，貨櫃海運市場現貨運價仍持續下跌，但在船商加大力度控艙護價下，控艙效應逐步浮現，美西航線跌幅收斂，美東航線也維持住相對獲利空間，尤其11月底開始歐洲線貨量陸續開出，有利運價止穩。

全球經濟下修，貨櫃輪疫後遭遇亂流，法人推估，今年上市櫃航運股整體獲利仍將比去年增加近2,000億元，為高殖利率代表族群之一，依最新台灣高股息指數成分股調整，除了長榮依然在成分股、陽明遭剔除之外，慧洋-KY（2637）及裕民（2606）都新納入指數成分股。

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（旺得富理財網 黃順德）

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