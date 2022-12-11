升息前夕搶換手！外資狂敲5檔銀行股

台股上周下跌265.25點，指數來到14,705.43點，雖回落5日線之下，惟仍守穩月線之上，外資上周站在賣方市場，周減碼192.91億元，12月以來外資則賣超42.15億元；美國聯準會（Fed）本周將召開的政策會議，市場普遍預期，此次將升息2碼，力道較前四次升息3碼放緩，惟可能無助於緩解經濟衰退的擔憂，後市聚焦美CPI數據、Fed會議、美股四巫日、台積電除息與富時指數季度調整生效等變數。

市場充斥晶片去台化以及台積電投資美國的憂慮，外資單周調節台積電20,560張，少了護國神山穩定軍心，大盤跟著周線收黑；接下來，台積電股價又將叩關500元，遲遲未能攻克，本土投信認為，一方面是上檔有壓，二為市場等待公司方面最新消息，以及觀望Fed升息動向。

近期，美債殖利率明顯倒掛，市明年經濟衰退機率大增，啟發投顧分析師莊佳螢指出，若以反向思考，這也會成為聯準會放緩升息的一大誘因。據歷史經驗，12月上漲機率超過8成，12月上旬指數拉回，反倒是一個逢低進場布局的好時機。

外資單周買超前10大上市個股，包括臺企銀（2834）43,143張、大成鋼（2027）32,495張、永豐金（2890）26,235張、元大金（2885）22,850張、遠東新（1402）21,968張、日月光投控（3711）19,887張、大同（2371）17,480張、新光金（2888）15,912張、彰銀（2801）14,044張、緯創（3231）13,523張等。

外資單周賣超前10大上市個股，包括鴻海（2317）40,648張、友達（2409）39,814張、群創（3481）39,668張、聯電（2303）33,609張、華邦電（2344）25,081張、國泰金（2882）23,222張、宏碁（2353）22,010張、佳世達（2352）21,867張、台積電（2330）20,560張、南亞科（2408）16,699張等。

（旺得富理財網 黃順德）

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