台股周線收黑 3檔逆風狂噴30％

台股上周收跌265.25點，終止周線連5紅，周線跌幅1.77％，平均日均量2,45.87億元，所幸上周五（9日）在電子股領軍之下，強漲152.39點，收在14,05.43點，力守月線之上；法人單周資金動向方面，僅有投信續挺台股，敲進13.4億元，連買周數來到25周，外資則反手轉賣193.29億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，上周指數拉回，修正11月大漲後的過大正乖離，惟目前僅有電子指數跌破月線，不論大盤、金融、傳產指數仍維持在月線之上，且具有題材的族群仍相對有表現空間。

值得注意的是，接下來一周，美國將公布11月CPI數據，以及今年最後一場FOMC會議，預料市場將隨結果反應，利率方面，目前預期12月升息兩碼機率大，預估年底利率將來到4.25～4.5％。

安聯投信台股團隊認為，美國聯準會（Fed）偏鴿言論激勵市場氛圍轉佳，投資人對利多消息擴大解讀、同時對利空消息較為忽略的心態，有利市場維持震盪盤堅格局，盤面上類股輪動快速，短線上偏多格局不變。

盤點上周漲幅前10大個股，包括健喬（4114）33.98％、中茂（5205）33.43％、八貫（1342）30.77％、倚強科（3219）25％、聯發國際（2756）24.76％、達爾膚（6523）22.11％、南光（1752）21.2％、泰福-KY（6541）19.68％、營邦（3693）19.49％、雃博（4106）18.95％，生醫、美容類股受惠解封題材表現搶眼。

（旺得富理財網 黃順德）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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