外資淡出換誰拉主key？台股守月聚焦2事

上周台股震盪拉回收14,705.43點、回落5日線下，周K線中止五連紅翻黑。由於9日美股四大指數走跌，台股面臨守月線14,659點關卡，市場聚焦台積電除息及上市櫃公司11月營收兩大因素。

上周法人合計賣超295.11億元，主要是外資周賣超192.91億元，自營商也賣超115.39億元，但投信買超13.10億元。12月來累計法人賣超195.43億元，包含自營商賣超209.44億元、外資賣超42.15億元，投信買超56.13億元。

其中9日法人淨買超51.14億元，外資買超61.97億元，投信小買超0.17億元，自營商則賣超11.05億元。上周外資期貨市場增持多單，9日外資台指期淨多單餘額9,004口，較前周增持多單7,949口。

台積電上周亞利桑納新廠上機典禮，台美政商界大老冠蓋雲集，受到全球法人及科技產業界高度關注，台積電9日盤後公布11月營收，單月合併營收達2,227.06億元，創歷史新高，國際消息面除美國廠擴大投資外，還有日本廠評估設立第二座廠房投資案。

接續台積電15日將除息，每股除2.75元現金股利，除息前後走勢備受市場關注，也牽動台股盤勢波動。

另因10日為例假日，上市櫃公司11月營收最後公布期限是12日，在11月中旬上市櫃公司完成第三季財報公布後，進入財報空窗期，市場緊盯月營收表現，加上大多數產業公司營運高峰期已過，仍宜留意個別公司業績月變動率變化，也攸關買盤承接力道及股價走勢。

隨時序本周進入12月中旬，外資慣例將逐漸淡出股市，內資（含投信機構法人、壽險、自營商、中實戶等）主導盤勢力道將加強，且集團拚年底作帳等因素，相關買盤聚焦的個股仍有機會展現較佳行情。