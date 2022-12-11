無視利空逆風！15檔四事如意越冷越開花

美股漲勢遭逢壓力，全球股市隨之拉回修正，台股周線也終止連五紅，投資人緊盯美國CPI、FOMC會議後的利率點陣圖，是否符合市場預期。台股分析師建議，此時投資務必回歸基本面，以營運強勁為布局的核心，搭配法人買超等四項利多條件，篩選出緯創、奇鋐、拓凱、中租-KY等15檔個股，作為布局時的參考標的。

美國聯準會（Fed）從激進升息改為慢慢升息，資金從美元撤出，非美元貨幣強勁升值，新台幣兌美元匯價從10月25日的32.319元，一路升到9日的30.622元，升幅5.25％，資金壓寶新台幣升值趨勢，進一步激勵外資回補台股，統計11月以來外資買超1,825億元，台股反彈至最高15,152點。只因萬五以上套牢壓力沉重，目前壓回萬五之下高檔振盪整理。

台新投顧副總黃文清指出，時序進入11月台股上市櫃公司營收發布期，其中護國神山台積電11月順勢繳出歷史新高成績單，穩住台股軍心，投資人更將目光放在營收亮眼的個股上，有基本面靠山，才能在高通膨、連續升息、經濟衰退等利空環境下，繳出好的報酬率。

依據專家選股建議，以11月合併營收呈現年增及月增的「雙增」，以及累計前11月合併營收也優於去年同期，再搭配上周三大法人5個交易日買超的四大條件為篩選標準，依序選出緯創、奇鋐、亞翔、廣積、中租-KY、元晶、光罩、聚陽、金寶、閎康、台灣高鐵、拓凱、神準、華星光、威強電等15檔。

國泰證期投顧處經理蔡明翰認為，疫情紅利消散，電子業進入調整庫存階段，預期2023年上半年才有望調整完畢，因此部分上市櫃公司在11月間，還能在產業逆風之中，繳出優於預期的好成績，凸顯出產業地位及搭上解封商機的題材發酵，為此波反彈行情的首選策略。

奇鋐為散熱模組廠，受惠伺服器市場需求強勁，11月合併營收51.41億元，創新高，年增24.49％，月增1.41％。

拓凱為碳纖維複合材料廠，來自高端自行車零件、球拍及安全帽等產品出貨暢旺的帶動，11月合併營收為10.39億元，年增15.32％，月增5.49％。

中租-KY為大陸解封受惠股，法人認為大陸防疫政策開始放寬，有利後續營收動能恢復。至於台灣高鐵也搭上國內解封潮，隨著年底旅遊及返鄉需求旺季，周末假日加開6班次，增添營運熱度。

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