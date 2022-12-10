中港股市吃肉 台股喝湯？老謝曝重要訊號

全球股市走過急速反彈的11月，12月起因Fed鷹派升息聲音再起，道瓊連日下跌，台股是否跟進走向漲多之後的回檔修正受關注。財信傳媒董事長謝金河認為，道瓊若能守穩年線，展現強勢整理格局，將替全球股市注入強心針，並指從阿里巴巴、騰訊、嗶哩嗶哩、中國快手等4檔中概股，均V彈1倍的走勢觀察，中港股市正迎來解封大題材。

謝金河在最新一期《先探》指出，全球股市有幾個特殊的點值得探索，一是道瓊越過年線形成多頭排列，即使這2天回檔，仍站在年線上，目前年線在32951點，除了年線仍下彎，各條均線均形成多頭排列，如果道瓊能挺住，這是全球股市的指標。

二是今年在極度升息、景氣反轉的大聲浪中，各國股市表現步伐很不一致，如果比較過去亞洲金融風暴或金融海嘯，當狂風暴雨席捲而至的時候，全世界股市仆倒無人能倖免，但今年美國暴力式升息，道瓊卻強力反彈，在大利空撞擊下，展現出高姿態十分不尋常。

第2225期《先探》報導，亞洲市場今年最慘的是胡志明與河內，中港台、南韓股市跌幅收在20％上下，這次中國醞釀解封，11月港股出現一波標準的跌深反彈，很多重量級個股都出現大反彈走勢。

像阿里巴巴ADR在美國最慘58.01美元，現在跑到92.57美元，從最低點彈升6成，很多跌深港股紛紛出現大幅反彈，像是從775.5跌到198.6港元的騰訊，這次彈升到313.8港元，從1052跌到66.1港元的嗶哩嗶哩一口氣彈升到170港元，還有從417.8跌到31.75港元的中國快手，一下子彈升到66.7港元，都是從底部彈升1倍。

謝金河認為，這些現象都透露1個重要訊號，全球金融市場在經過1整年狂風暴雨侵襲之後，各自進入不同的調養新階段，像是今年表現十分凌厲的東協及印度，在進入高基期之後，也許經濟基本面仍好，但股價基期高，可能出現回檔，最具代表性的是越南，2021年越南胡志明股市大漲36.5％，今年跌幅反居亞洲之冠。

中港股市這3年跌勢很猛，尤其香港恆生指數一度跌到14557，比1997年回歸的低點都還低，在香港掛牌的重磅股，像騰訊跌74.39％、阿里巴巴跌80.53％、小米跌76.85％、快手跌92.4％、嗶哩跌93.72％、美團跌77.5％、百度跌71.38％，京東也跌67.15％，這回都有跌深反彈機會。

中國大陸各項經濟指標都往下，但疫情解封是個大題材，加上個股實在跌得深，像阿里巴巴市值最高一度達8353.6億美元，最慘只剩下1535.83億美元，這是個無比慘烈的大修正！謝金河指出，所謂股價跌深就是利多，阿里在香港從60.25港元拉升到92.85港元，小米從8.31拉升到11.54港元，大約都有5成漲幅。

此外，郭董在香港掛牌的鴻騰精密最慘跌到0.86港元，這2天拉升到2.09港元，都透露了近期堔圳、上海及香港恆生，會隨中國疫情走向解封，股市將迎來反彈機會。

（旺得富理財網 李宗莉）

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