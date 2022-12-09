台股收復月線 年底迎雙行情

半導體股及航運股9日分進合擊大漲約2％，外資回頭加碼62億元立大功，助攻台股9日收14,705點大漲152點，收復月線及14,700點；美最新公布11月生產者物價指數（PPI）7.4％、連五個月下降，專家認為，美15日凌晨升息2碼機率高，外資有望續回流，台股年底作帳、軋空行情可期。

台積電11月營收創史上新高、聯發科前11月營收飛越5,000億元，半導體龍頭營收報佳音；貨櫃三雄11月營收雖同步月減，但海運價格已跌無可跌，上海航交所貨櫃運指數SCFI最新一周報價跌幅收斂至2.84％，地中海線更率先止跌上揚，為海運股傳來好消息。

半導體四雄台積電、聯發科、聯電、日月光投控，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海同步奮力表態，合計貢獻指數約110點，外資9日回頭買超台股62億元扮功臣，陽明、長榮各買超8.2億元及7.7億元最多，聯發科、日月光投控、台積電及聯電等各買超4億～6億元。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，若下周三美聯準會（Fed）宣布升息2碼，台股年底作帳行情可期，首先是美元將續走疲、外資持續回流台股，配合投信、集團股等內資主導的12月作帳行情，台股將再有一波反彈行情；惟美11月PPI略高於市場預期，目前仍有二成多預測可能升息3碼，萬一美國真升3碼，則股市恐大跌。

另台股資深證券分析師連乾文分析，目前大盤軋空力道延續，包括創意、M31、世芯-KY等高券資比的IC設計股聯袂表態上攻，且依過去經驗，盤面上演軋空行情時，指數下跌空間有限，尤其營收創股價領頭漲，代表趨勢健康，預料大盤強勢格局將延續。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，台積電11月營收寫新高，在半導體產業中 表現一枝獨秀，以成熟製程為主的聯電、世界先進及力積電都衰退；三大法人反應台積電業績題材，9日回頭買超2,417張，激勵指數大漲。

蔡明彰表示，14日Fed利率決策會議為市場關注重要指標，市場預期升息2碼，預期若符合預期，大盤將呈現高檔震盪走勢。