15檔多頭先鋒 「金融界台積電」最夯

台股神山台積電11月營收，以2,227億元大勝今年8月高點紀錄2,181億元，再攀單月歷史新高。近日盤面也以11月營收創高股，領軍扛多頭大旗，包括中租-KY、奇鋐等15檔，吸引法人本周買超、且9日單日加碼，後市有看頭。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本周指數出現拉回，修正11月大漲後的過大正乖離，但具題材的族群仍相對有表現空間。隨時間進入年底，外資陸續開始休聖誕與新年假期，預料大盤成交量能將下滑，權值佔比高的電子股資金成交比重也將降低，預料由內資主導的中小型股接棒上演多方戲碼。

孫傳恕看好這波反彈行情維持，布局方向聚焦低基期伺服器、網通、生技族群，電子趨勢個股以高效能運算、資料中心、網通、汽車及電動車為主。

時序已進入淡季，但11月營收能逆勢創高股，表現可圈可點，近期股價紛紛有所表現，台積電11月營收在暌違三個月後再登頂，9日股價則率先反映、終止連四黑，收盤大漲10元、漲幅2.12％，收在481.5元，三大法人同步回補，外資小買超931張、自營商更大敲逾1,300張。

統計11月營收創高股，包括中租-KY、奇鋐、世芯-KY、健喬、神準、閎康、穎崴、葡萄王、元晶、創意、信邦、家登、中裕、朋程、東洋等15檔，本周獲三大法人買超0.35億～9億元，9日單日也加碼0.13億～5.81億元，基本面、籌碼面雙優。在本周三大法人賣超295億元下，仍獲法人買盤青睞。

中租-KY素有「金融界台積電」之稱，營收已連兩個月創新高，且獲利表現出色，今年前十月合併稅後純益達232.9億元，已勝過去年全年表現，累計每股稅後純益（EPS）14.69元，賺逾一個股本。

散熱模組廠奇鋐，今年以來獲利同樣已超越去年全年。在伺服器、網通產品出貨暢旺帶動下，第三季業績奏捷報，帶動單季毛利率連二季站穩二成大關，第三季EPS以3.51元創歷史新高，今年前三季EPS達8.72元，也勝過去年全年EPS 8.21元。

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