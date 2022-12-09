外資期現貨雙多 金融最愛它單周敲4.3萬張

美股反彈，今天亞股齊揚，台股在台積電、太陽能及IC設計等族群走高帶動下，指數大漲152.39點，收14,705.43點，成交量1,930億元。加權指數收復月線，不過本周周線下跌265.25點，終結連5紅。

今天外資中止連3賣，轉為買超61.56億元，投信買超0.47億元，自營商賣超11.05億元，合計3大法人買超61.56億元。

外資在現貨市場轉為買超，期貨多單也加碼2,674口，來到9,004口，期現貨雙做多。反映在買超個股方面，加碼金融，晶圓、航空、貨櫃等主要權值股，其中華航大買1.8萬張，為買超冠軍，長榮航也加碼8,829張。貨櫃航運陽明敲進1.3萬張，長榮5,010張。聯電、力積電、台積電各10,272張、3,237張、931張。

金融股最愛仍為臺企銀，今天加碼1.3萬張，本周買超4.3萬張，為周買超第一名。

在賣超方面，今天外資明顯縮手，賣最多的華通也僅8,793張。本周賣超第一名為元大台灣50反1，減碼7.5萬張。其次為鴻海、友達、群創各4萬張、3.98萬張、3.96萬張；外資賣盤壓抑股價，3檔皆還在季線之下，未跟上大盤漲幅。

展望後市，啟發投顧分析師莊佳螢表示，台股在12月1日跳空向上創近期新高15,152點之後，連續5個交易日震盪拉回做技術面修正，今天大漲站回月線，而季線也恢復向上翻揚，長線多頭趨勢不變。雖然近期美債殖利率倒掛明顯，市場預期明年經濟衰退機率大增，但是反向思考，這也會成為聯準會放緩升息的一大誘因。按照過去統計，12月上漲機率超過8成，12月上旬指數拉回，反倒是一個逢低進場布局的好機會。

外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)18,502張、臺企銀(2834)13,388張、陽明(2609)13,220張、聯合再生(3576)12,973張、聯電(2303)10,272張、緯創(3231)9,778張、長榮航(2618)8,829張、大同(2371)7,970張、新光金(2888)7,313張、台泥(1101)6,886張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華通(2313)8,793張、富邦越南(00885)5,333張、群創(3481)5,273張、華新(1605)4,842張、開發金(2883)4,440張、連宇(2482)4,148張、中信金(2891)3,700張、康舒(6282)3,241張、鴻海(2317)3,100張、南亞科(2408)3,063張。

（旺得富理財網 王順泉）

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