餐飲掀「淘晶熱」這2家一個月飆逾40%

台積電前進美國亞利桑那州設廠，除了半導體相關上下游廠商跟進，國內餐飲連鎖品牌也搭上「淘晶熱」商機，跟著台積電東進搶賺美金。在鳳凰城周邊開幕的85度C生意火熱，歇腳亭當地門市業績也相當暢旺。85度C公司美食-KY（2723）股價自10月底低點以來反彈43％，歇腳亭公司聯發國際（2756）更大漲53％。

台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠6日舉行移機典禮，美國總統拜登和商務部長雷蒙等人親自出席。中央社報導，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也率隊參加，並於7日拜訪來自台灣、位於亞利桑那州錢德勒的Sharetea歇腳亭門市，品嚐珍珠奶茶，希望台灣珍珠奶茶發揚光大，促進台美文化交流。

聯發國際旗下珍奶品牌「Sharetea歇腳亭」2013年進軍美國，目前在美國跨足25州、開設超過140家門市，其中在亞利桑那州有2家店。聯發國際董事長鄭凱隆昨透過新聞稿表示，AIT不僅強化台美互動，更積極幫助台灣品牌拓展美國市場，期待未來能有更多合作機會，創造雙贏。

85度C在2008年就前進美國展店，近期於鳳凰城東南方開設錢德勒門市搭上台積電設廠熱，再度創造話題。85度Ｃ主管表示，錢德勒門市11月9日開始試營運，幾乎每天都出現排隊盛況，有時還需要等待超過40分鐘，每天來客數400至600人。

85度C目前在美國展店已遍布7個州，包括華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑那州，總店數逾65家。美國團隊一年多前就到亞歷桑那州尋覓適合店點，首店在Anderson Fiesta購物中心。

疫情陰霾遠離後，台灣連鎖餐飲品牌大吹「美國夢」風潮，不只85度C和歇腳亭，包括八方雲集、六角、雅茗-KY等長期耕耘美國市場，而瓦城、路易莎咖啡、胡同燒肉也考慮將進軍美國。

餐飲業人士表示，美國距台灣總部遠，跨國經營不易，且食材、人力、店租成本都很高、營業執照取得難，台灣餐飲業者要想跟著台積電前進美國，除了須有經濟規模外，通常會找已經在美國布局的餐飲業者合作，較具優勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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